„Altar” în Ghencea pentru Emeric Ienei. Suporterii și-au luat rămas bun de la marele antrenor

Suporterii „roș-albaștri” au făcut un „altar” pentru legendarul antrenor, chiar în fața „Templului” din Ghencea, unde au afișat și mai multe mesaje dedicate celui care a condus echipa, în 1986, spre câștigarea Cupei Campionilor Europeni, scrie Prosport.

Ziua de 5 noiembrie 2025 va rămâne una tristă pentru fotbalul românesc. Pe această dată s-a stins din viață, la vârsta de 88 de ani, legendarul Emeric Ienei, care era chinuit de ceva timp de mai multe probleme importante de sănătate.

Galeria celor de Steaua București a ținut să își arate aprecierea pentru fostul mare tehnician și și-a luat rămas bun de la el. Suporterii „roș-albaștri” au făcut un „altar” chiar în fața „Templului” din Ghencea, unde au afișat și mai multe mesaje dedicate legendarului antrenor și fotbalist, care a condus-o pe Steaua București, în 1986, spre câștigarea Cupei Campionilor Europeni.

„Cu gândul la trecutul glorios, dar trăind ani grei, cei care n-au trădat își iau rămas bun de la marele Ienei!”, au scris suporterii Stelei, pe un banner afișat în fața stadionului din Ghencea.

Tot aici, cei care l-au iubit și apreciat pe Emeric Ienei au aprins lumânări, au adus coroane de flori și au afișat mai multe fotografii cu legendarul tehnician.

Tot în această seară, pe stadionul Steaua a fost afișat mesajul „Legendele nu mor niciodată”, dar și o fotografie cu Emeric Ienei, însoțită de un alt mesaj: „Te vom iubi mereu!”.