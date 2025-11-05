A murit Emeric Ienei. Legendarul antrenor avea 88 de ani / Prima reacție a Clubului Steaua București

„Un lord al fotbalului. Omul care a făcut ca Steaua să strălucească deasupra întregii Europe, a întregii lumi”, spun reprezentanții clubului Steaua București despre Emeric Ienei, care a murit miercuri la vârsta de 88 de ani.
Reprezentanții clubului spun că Emeric Ienei este cel mai valoros antrenor român din toate timpurile: „Omul care a făcut ca Steaua să strălucească deasupra întregii Europe, a întregii lumi”.
Legendarul antrenor de fotbal orădean Emeric Ienei a decedat miercuri, la vârsta de 88 de ani. Informația a fost confirmată BIHOREANULUI de cadre medicale, dar și de apropiați ai acestuia.
Decesul legendei fotbalului românesc a fost confirmat și de apropiații acestuia. Cauza decesului ar fi o comoție cerebrală, iar decesul s-a produs în locuința sa din Oradea.
Cele mai importante momente ale carierei lui Ienei se leagă de echipa „roș-albastră”, pe a cărei bancă s-a aflat ca „principal” în nu mai puțin de 6 rânduri, prima dată în 1975, ultima dată în 2000. De asemenea, a fost, printre altele, și selecționer al României în două mandate (1986-1990 și 2000), dar și al Ungariei (1992-1993).
Născut pe 22 martie 1937, la Agrișu Mic, Ienei a fost jucător și apoi antrenor, devenind cunoscut pe plan internațional în 1986, când a cucerit Cupa Campionilor Europeni cu Steaua București – primul (și singurul) trofeu european major al unei echipe de club din România. În cariera de selecționer, a calificat naționala României la Cupa Mondială din 1990, iar ulterior a condus-o până în sferturile de finală la EURO 2000.
Ca fotbalist, a evoluat pentru Flamura Roșie Arad (UTA), Steaua București și Kayserispor. Ca antrenor, a avut mai multe mandate la Steaua și două la prima reprezentativă, rămânând un reper pentru sobrietatea stilului, rigoarea tactică și modul în care a impus disciplina în vestiar.
„Rezultatele bune din a doua jumătate a anilor ’80 au ridicat valoarea tuturor jucătorilor. Vrând-nevrând deveneau cu toții mai buni cu fiecare meci european pe care îl disputam, datorită experienței și a încrederii. Vedeau că se poate, că e posibil să-i batem pe toți, indiferent că ar fi fost francezi, spanioli sau italieni. Generațiile mai vechi n-aveau suficiente meciuri, le lipsea experiența. Mă gândeam și eu ce să le zic, căutam un discurs care să mai scadă presiunea, să-i mai relaxeze pe jucători. Le-am spus: „Jucați, măi băieți, fără frică! Ce vă pot face dacă voi vă propuneți să jucați fotbal? Gagicile n-au cum să vi le ia, banii nici atât, că aveți câte trei dolari pe zi, nici n-ar vrea străinii să vi-i fure! În cel mai rău caz puteți să pierdeți meciul, mai rău de atât n-are ce să fie!”, declara Emerich Ienei.