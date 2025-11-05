A murit Emeric Ienei. Legendarul antrenor avea 88 de ani / Prima reacție a Clubului Steaua București

UPDATE Prima reacție a Clubului Steaua, după anunțul morții lui Emeric Ienei

„Un lord al fotbalului. Omul care a făcut ca Steaua să strălucească deasupra întregii Europe, a întregii lumi”, spun reprezentanții clubului Steaua București despre Emeric Ienei, care a murit miercuri la vârsta de 88 de ani.

Reprezentanții clubului spun că Emeric Ienei este cel mai valoros antrenor român din toate timpurile: „Omul care a făcut ca Steaua să strălucească deasupra întregii Europe, a întregii lumi”.

UPDATE ”Obosește puțin mai repede”. Ce spunea Bölöni despre Emeric Ienei cu câteva zile înainte de moartea sa

El a povestit Ladislau Bölöni i-a fost elev maestrului Ienei.cu câteva zile înainte ca fostul său antrenor să plece că anii își pun amprenta pe el.

„Obosește puțin mai repede, dar în fiecare zi își face plimbarea sa, are banca unde se odihnește. Mulți oameni orădeni îl salută, vorbesc cu el”, a povestit Ladislau Bölöni într-un interviu pentru iAMsport, adăugat că fostul său antrenor și mentor are o bancă pe care obișnuia să se odihnească, pe malul Crișului.

Știrea inițială:

Legendarul antrenor de fotbal orădean Emeric Ienei a decedat miercuri, la vârsta de 88 de ani. Informația a fost confirmată BIHOREANULUI de cadre medicale, dar și de apropiați ai acestuia.

Decesul legendei fotbalului românesc a fost confirmat și de apropiații acestuia. Cauza decesului ar fi o comoție cerebrală, iar decesul s-a produs în locuința sa din Oradea.

Cele mai importante momente ale carierei lui Ienei se leagă de echipa „roș-albastră”, pe a cărei bancă s-a aflat ca „principal” în nu mai puțin de 6 rânduri, prima dată în 1975, ultima dată în 2000. De asemenea, a fost, printre altele, și selecționer al României în două mandate (1986-1990 și 2000), dar și al Ungariei (1992-1993).

Cine a fost Emeric Ienei

Născut pe 22 martie 1937, la Agrișu Mic, Ienei a fost jucător și apoi antrenor, devenind cunoscut pe plan internațional în 1986, când a cucerit Cupa Campionilor Europeni cu Steaua București – primul (și singurul) trofeu european major al unei echipe de club din România. În cariera de selecționer, a calificat naționala României la Cupa Mondială din 1990, iar ulterior a condus-o până în sferturile de finală la EURO 2000.

Ca fotbalist, a evoluat pentru Flamura Roșie Arad (UTA), Steaua București și Kayserispor. Ca antrenor, a avut mai multe mandate la Steaua și două la prima reprezentativă, rămânând un reper pentru sobrietatea stilului, rigoarea tactică și modul în care a impus disciplina în vestiar.

Despre performanțele din anii 80′

„Rezultatele bune din a doua jumătate a anilor ’80 au ridicat valoarea tuturor jucătorilor. Vrând-nevrând deveneau cu toții mai buni cu fiecare meci european pe care îl disputam, datorită experienței și a încrederii. Vedeau că se poate, că e posibil să-i batem pe toți, indiferent că ar fi fost francezi, spanioli sau italieni. Generațiile mai vechi n-aveau suficiente meciuri, le lipsea experiența. Mă gândeam și eu ce să le zic, căutam un discurs care să mai scadă presiunea, să-i mai relaxeze pe jucători. Le-am spus: „Jucați, măi băieți, fără frică! Ce vă pot face dacă voi vă propuneți să jucați fotbal? Gagicile n-au cum să vi le ia, banii nici atât, că aveți câte trei dolari pe zi, nici n-ar vrea străinii să vi-i fure! În cel mai rău caz puteți să pierdeți meciul, mai rău de atât n-are ce să fie!”, declara Emerich Ienei.