”Obosește puțin mai repede”. Ce spunea Bölöni despre Emeric Ienei cu câteva zile înainte de moartea sa

Ladislau Bölöni a vorbit despre maestrul Ienei într-un interviu recent, acordat publicației iAMsport.

Bölöni, fost elev al lui Ienei, a povestit că obișnuia să-l sune pe cel care i-a fost antrenor destul de des și că, împeună, stăteau la taclale despre „lucrurile vechi, cu luciditate, cu calm mult”.

„Prima dată sun la doamna care îl întreține, sunt deosebit de bucuros când vorbesc cu ea, pentru că mereu după aceea mi-l dă și pe el, cu care vorbesc de lucrurile vechi, cu luciditate, cu calm mult”, a spus Bölöni.

„Obosește puțin mai repede”

„Obosește puțin mai repede, dar în fiecare zi își face plimbarea sa, are banca unde se odihnește. Mulți oameni orădeni îl salută, vorbesc cu el”, a povestit Ladislau Bölöni, care a mai adăugat că fostul său antrenor și mentor are o bancă pe care obișnuia să se odihnească, pe malul Crișului.

Emeric Ienei s-a stins la 88 de ani. Nu mai era activ în lumea fotbalului de 15 ani, iar de pregătit o echipă, n-o mai făcuse de 25 de ani.

Emeric Ienei a fost președinte de onoare al FCSB, pe vremea când se numea „Steaua”.

Din 2000, de când s-a despărțit de Naționala României, nu a mai fost pe banca tehnică, relatează sursa citată.