Emeric Ienei, înmormântat la Oradea cu onoruri militare – imagini EXCLUSIVE

Lumea fotbalului românesc e în doliu azi, când îl conduce pe ultimul drum pe unul dintre cei mai buni antrenori ai României, Emeric Ienei.

Înmormântarea are loc la Oradea, în cimitirul „Rulikowski”, unde participanții au fost întâmpinați cu torțe aprinse, ținute de membrii Peluzei Sud Steaua.

Sunt prezenți, alături de membrii familiei, președintele FRF, Răzvan Burleanu, Anghel Iordănescu, Marius Lăcătuș, Ladislau Bölöni, Mihai Stoica, fotbalistul Claudiu Keșeru și susținători.

Marele antrenor este înhumat cu onoruri militare.

Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost adus la Biserica Militară a Garnizoanei Oradea, unde au loc ceremoniile funerare, și așezat pe afetul de tun.

Informații de context

Emeric Ienei s-a stins din viață miercuri, la 88 de ani.

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj emoționant în memoria fostului antrenor Emerich Ienei, evocând momentele care au marcat istoria fotbalului românesc. Bolojan a amintit de momentele de glorie pe care Ienei le-a oferit sportului românesc și de legătura specială pe care antrenorul o avea cu orașul Oradea.

„De Emerich Ienei se leagă multe dintre momentele memorabile ale fotbalului românesc din ultima jumătate de secol. Noaptea în care, sub bagheta lui, Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni este un moment pe care microbiștii, indiferent cu ce echipă țin, nu îl pot uita o viață întreagă”, a scris premierul, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

„Un lord al fotbalului. Omul care a făcut ca Steaua să strălucească deasupra întregii Europe, a întregii lumi”, spun reprezentanții clubului Steaua București despre Emeric Ienei, care a murit miercuri la vârsta de 88 de ani.

Reprezentanții clubului spun că Emeric Ienei este cel mai valoros antrenor român din toate timpurile: „Omul care a făcut ca Steaua să strălucească deasupra întregii Europe, a întregii lumi”.