Emeric Ienei va fi înmormântat sâmbătă, în Oradea, cu onoruri militare

Potrivit clubului Steaua București, Emerich Ienei va fi înmormântat sâmbătă, la ora 14.00, la Cimitirul Municipal Rulikowski din Oradea.

General de brigade (ret) Emerich Jenei va fi înmormântat cu onoruri militare, transmit reprezentanții clubului.

Născut pe 22 martie 1937 în Agrișu Mare, comuna Târnova (Arad), Emeric Ienei a jucat pentru UTA și CCA (Steaua) între anii 1955 și 1969, și a fost, mai apoi, antrenorul care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986, cu Steaua, realizând cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc.

Emeric Jenei a stat și pe banca echipei naționale în două mandate, în perioadele 1996 – 1990 și ianuarie – iunie 2000.

Marele antrenor a murit la locuința sa din Oradea miercuri dimineață.