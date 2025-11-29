Prima pagină » Sport » VIDEO. Coregrafie emoționantă la Steaua – Ceahlăul, în memoria lui Emeric Ienei. Lovitura de începere a fost dată de nepotul fostului antrenor

VIDEO. Coregrafie emoționantă la Steaua – Ceahlăul, în memoria lui Emeric Ienei. Lovitura de începere a fost dată de nepotul fostului antrenor

Fanii steliști i-au adus un omagiu lui Emeric Ienei printr-o coregrafie spectaculoasă, iar lovitura de start a meciului Steaua București – Ceahlăul Piatra Neamț a fost dată de nepotul său, Darius.
Târgul de Crăciun din Piața Constituției începe sâmbătă: Premiere spectaculoase și prima piramidă de Crăciun din România
Târgul de Crăciun din Piața Constituției începe sâmbătă: Premiere spectaculoase și prima piramidă de Crăciun din România
Premierul Bolojan, declarații la începutul ședinței de Guvern, convocată pentru adoptarea proiectului privind pensiile magistraților și rectificarea bugetară
Premierul Bolojan, declarații la începutul ședinței de Guvern, convocată pentru adoptarea proiectului privind pensiile magistraților și rectificarea bugetară
Scenografie surpriză a fanilor celor de la Steaua Roșie Belgrad la începutul meciului cu FCSB. Mesaj impresionant pentru români
Scenografie surpriză a fanilor celor de la Steaua Roșie Belgrad la începutul meciului cu FCSB. Mesaj impresionant pentru români
A ajutat sau nu creșterea TVA? Bolojan reacționează la afirmațiile lui Grindeanu: „A fost o necesitate”
A ajutat sau nu creșterea TVA? Bolojan reacționează la afirmațiile lui Grindeanu: „A fost o necesitate”
Prima reacție a premierului Bolojan în urma anchetei Recorder ce vizează Hidroelectrica: Este o formă de a-ți bate joc de banul public
Prima reacție a premierului Bolojan în urma anchetei Recorder ce vizează Hidroelectrica: Este o formă de a-ți bate joc de banul public
Gabriel Pecheanu
29 nov. 2025, 11:42, Sport

Fanii steliști au realizat sâmbătă o coregrafie impresionantă pentru a-i aduce un omagiu fostului antrenor Emeric Ienei, înaintea meciului dintre Steaua București și Ceahlăul Piatra Neamț, programat sâmbătă pe stadionul Steaua. Lovitura de start a fost dată de Darius, nepotul lui Ienei, într-un moment emoționant pentru toți cei prezenți.

Partida face parte din etapa a 15-a a Ligii 2, sezonul 2025/26, iar arbitrajul va fi asigurat de Costin Alexandru Marinoiu din Râmnicu Vâlcea, asistat de Ciprian Bratoi și Andrei Cristian Dumitrașcu. Observator arbitri este Adrian Vidan, iar delegat de joc Lucian Cîrjă.

Steaua va intra pe teren cu următoarea formulă: Frănculescu – Răsdan, Cimpoeșu, Lumbu, Ad. Ilie – Șt. Pacionel, Gualda, St. Drăghici (cpt.) – Doană, Rubio, Chipirliu. Rezerve: Pletea, Mih. Adăscăliței, R. Voicu, Șt. Rotaru, Ad. Popa, Mar. Roman, Lascu, Al. Nofitovici, Nedelea, sub conducerea antrenorului Daniel Oprița.

De cealaltă parte, Ceahlăul va alinia: Al. Barna (cpt.) – Tud. Alistar, Tud. Telecean, Marc, Mih. Șandru – Moussinga, Rob. Filip – Ct. Pîntea, G. Crețu, Al. Anton – Davordzie, cu rezervele I. Ailenei, Copoț-Barb, Buțerchi, Granja, Rz. Matiș, R. Munteanu, Stroe, Youlou și Asibey. Antrenor este Cristian Pustai.

Etapa a început vineri, la Târgu Mureș, unde AFC ASA a remizat cu Concordia Chiajna, scor 0-0, și continuă să fie una dintre cele trei formații neînvinse pe teren propriu, alături de Corvinul și FC Bihor. Restul partidelor acestei etape, antepenultima din 2025, vor avea loc sâmbătă, duminică și luni.