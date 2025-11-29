VIDEO. Coregrafie emoționantă la Steaua – Ceahlăul, în memoria lui Emeric Ienei. Lovitura de începere a fost dată de nepotul fostului antrenor

Fanii steliști au realizat sâmbătă o coregrafie impresionantă pentru a-i aduce un omagiu fostului antrenor Emeric Ienei, înaintea meciului dintre Steaua București și Ceahlăul Piatra Neamț, programat sâmbătă pe stadionul Steaua. Lovitura de start a fost dată de Darius, nepotul lui Ienei, într-un moment emoționant pentru toți cei prezenți.

Partida face parte din etapa a 15-a a Ligii 2, sezonul 2025/26, iar arbitrajul va fi asigurat de Costin Alexandru Marinoiu din Râmnicu Vâlcea, asistat de Ciprian Bratoi și Andrei Cristian Dumitrașcu. Observator arbitri este Adrian Vidan, iar delegat de joc Lucian Cîrjă.

Steaua va intra pe teren cu următoarea formulă: Frănculescu – Răsdan, Cimpoeșu, Lumbu, Ad. Ilie – Șt. Pacionel, Gualda, St. Drăghici (cpt.) – Doană, Rubio, Chipirliu. Rezerve: Pletea, Mih. Adăscăliței, R. Voicu, Șt. Rotaru, Ad. Popa, Mar. Roman, Lascu, Al. Nofitovici, Nedelea, sub conducerea antrenorului Daniel Oprița.

De cealaltă parte, Ceahlăul va alinia: Al. Barna (cpt.) – Tud. Alistar, Tud. Telecean, Marc, Mih. Șandru – Moussinga, Rob. Filip – Ct. Pîntea, G. Crețu, Al. Anton – Davordzie, cu rezervele I. Ailenei, Copoț-Barb, Buțerchi, Granja, Rz. Matiș, R. Munteanu, Stroe, Youlou și Asibey. Antrenor este Cristian Pustai.

Etapa a început vineri, la Târgu Mureș, unde AFC ASA a remizat cu Concordia Chiajna, scor 0-0, și continuă să fie una dintre cele trei formații neînvinse pe teren propriu, alături de Corvinul și FC Bihor. Restul partidelor acestei etape, antepenultima din 2025, vor avea loc sâmbătă, duminică și luni.