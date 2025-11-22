Prima pagină » Știrile zilei » Presa maghiară, ironii după ce FK Csíkszereda „a învins nu doar Unirea Slobozia, ci și ceața”

Presa maghiară, ironii după ce FK Csíkszereda „a învins nu doar Unirea Slobozia, ci și ceața”

O partidă de fotbal din Superliga câștigată de echipa FK Csíkszereda, acasă la Unirea Slobozia devine subiect de bucurieîn presa maghiară.
Sursa foto: nemzetisport.hu
Luiza Moldovan
22 nov. 2025, 17:13, Sport

Presa maghiară relatează despre victoria echipei FK Csíkszereda, în fața Unirea Slobozia, pe care a învins-o cu 2-1, în meciul de deschidere al etapei 17 a Campionatului Românesc de fotbal (Superliga).

„FK Csíkszereda nu a învins doar Unirea Slobozia, ci și ceața, a cărei densitate se schimba în valuri, creând condiții de vizibilitate în continuă schimbare pe teren”, relatează nemzetisport.hu.

A fost vorba, într-adevăr, de un meci în care ceața a pus mari probleme de vizibilitate, dar pe care amebele echipe l-au susținut onorabil în condițiile date.

„Șut superb” blocat de Gurău

Publicația amintită reține ocaziile meciului cu Ionuț Coandă autor al unui șut din foarfecă parat de portar.

După o primă repriză echilibrată, ciucanii au deschis scorul în minutul 49 prin Anderson Ceara, cu un șut foarte frumos din afara careului.

La puțin timp după ce Unirea a ratat o ocazie mare prin Antoche, oaspeții au egalat prin Vlad Pop, care a marcat cu un șut de la mijlocul terenului (aprox. 50 de metri), profitând de faptul că portarul Gurău era ieșit din poartă și de ceața densă. Reușita a fost intens comentată, fiind considerată un „gol neverosimil”.

În minutul 75, Márton Eppel a înscris golul de 2-1 pentru Csíkszereda, stabilind scorul final și aducând nou-promovatei o victorie foarte importantă în lupta pentru evitarea retrogradării

Meciul a fost primul al rundei a 17-a și a avut parte de vizibilitate redusă din cauza ceții, lucru remarcat și în presa din Ungaria, care a numit partida „meci invizibil”.