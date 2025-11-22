Presa maghiară, ironii după ce FK Csíkszereda „a învins nu doar Unirea Slobozia, ci și ceața”

Presa maghiară relatează despre victoria echipei FK Csíkszereda, în fața Unirea Slobozia, pe care a învins-o cu 2-1, în meciul de deschidere al etapei 17 a Campionatului Românesc de fotbal (Superliga).

„FK Csíkszereda nu a învins doar Unirea Slobozia, ci și ceața, a cărei densitate se schimba în valuri, creând condiții de vizibilitate în continuă schimbare pe teren”, relatează nemzetisport.hu.

A fost vorba, într-adevăr, de un meci în care ceața a pus mari probleme de vizibilitate, dar pe care amebele echipe l-au susținut onorabil în condițiile date.

„Șut superb” blocat de Gurău

Publicația amintită reține ocaziile meciului cu Ionuț Coandă autor al unui șut din foarfecă parat de portar.

După o primă repriză echilibrată, ciucanii au deschis scorul în minutul 49 prin Anderson Ceara, cu un șut foarte frumos din afara careului.

La puțin timp după ce Unirea a ratat o ocazie mare prin Antoche, oaspeții au egalat prin Vlad Pop, care a marcat cu un șut de la mijlocul terenului (aprox. 50 de metri), profitând de faptul că portarul Gurău era ieșit din poartă și de ceața densă. Reușita a fost intens comentată, fiind considerată un „gol neverosimil”.

În minutul 75, Márton Eppel a înscris golul de 2-1 pentru Csíkszereda, stabilind scorul final și aducând nou-promovatei o victorie foarte importantă în lupta pentru evitarea retrogradării

Meciul a fost primul al rundei a 17-a și a avut parte de vizibilitate redusă din cauza ceții, lucru remarcat și în presa din Ungaria, care a numit partida „meci invizibil”.