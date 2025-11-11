Prima pagină » Social » Presa maghiară, mesaj uluitor pentru români: „Vă mulțumim, prieteni români!”

Presa maghiară, mesaj uluitor pentru români: „Vă mulțumim, prieteni români!”

Un jurnalist pro-rus maghiar a postat un videoclip în care acesta le mulțumește românilor (pe care-i numește „prieteni”), iar videoclipul a fost distribuit masiv în presa maghiară. Motivul e de-a dreptul uluitor.
Presa maghiară, mesaj uluitor pentru români: „Vă mulțumim, prieteni români!”
Sursa foto: Facebook / Zsolt Bayer
Luiza Moldovan
11 nov. 2025, 12:26, Social

O postare neobișnuită a unui jurnalist maghiar a fost distribuită masiv în presa din țara vecină datorită unui mesaj pe cât de simplu, pe atât de surprinzător din partea vecinilor noștri maghiari, istoric „neîndrăgostiți” de România: „Vă mulțumim, prieteni români!”, spune jurnalistul.

„Și românii ar trebui să fie uniți în acest sentiment”

Postarea lui Bayer e, de fapt, o reacție la o postare a unui român, în care acesta îi lăuda pe maghiari pentru că au ieșit în stradă și au strigat că nu vor să moară pentru Ucraina.

„Ați văzut: Viktor Orban nu s-a pus în genunchi în fața Bruxelles-ului, cum au făcut alți conducători de-ai noștri. Viktor Orban a spus clar: ungurii nu or să moară pentru Ucraina, asta e problema ucrainenilor și a rușilor, nu ne interesează, nu ne băgăm, ungurii nu or să moară pentru Ucraina”, spune românul în clip.

Ca răspuns, Zsolt Bayer mai întâi îi mulțumește, apoi spune că și românii ar trebui să fie uniți în acest sentiment, pe ideea ancestral umană că instinctul omenesc e viața, nu moartea.

„Românii ne invidiază pe noi”

„Mulți unguri ar trebui să fie de acord cu tânărul român. Nu trebuie să murim pentru Ucraina.

Viktor Orban e puternic, pentru că nu se pune în genunchi în fața Bruxelles-ului”, spune Zsolt Bayer, care apoi adaugă că „românii ne invidiază pe noi”.

„Românii văd bine că nu vrem război, ci pace”, spune acesta, continuând: „Vedeți? Acest tânăr are mai multă minte decât mulți concetățeni de-ai noștri!”.

Context:

La sfârșitul lui octombrie a fost organizat în Budapesta un „Marș al Păcii” în care participanții au scandat masiv lozinca „Nu vrem să murim pentru Ucraina”.

Unii dintre români au urmărit evenimentul și au postat mesaje de susținere față de maghiari, pe care i-au lăudat pentru curaj.

Unele postări ale românilor au fost comentate ulterior și în presa maghiară.

Câți bani i s-au cerut unui client, pentru o cursă Uber de doar 13 minute, până la Aeroportul din Iași. Suma e colosală
Gandul
Vin ninsorile în București. În care alte orașe va ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport
Românul plecat din Austria să-l răzbune pe Călin Georgescu. Drumul parcurs între „Doamne, să ne ierţi pentru ce va urma!” și „Acum realizez gravitatea”
Libertatea
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
CSID
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Promotor