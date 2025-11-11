Presa maghiară, mesaj uluitor pentru români: „Vă mulțumim, prieteni români!”

O postare neobișnuită a unui jurnalist maghiar a fost distribuită masiv în presa din țara vecină datorită unui mesaj pe cât de simplu, pe atât de surprinzător din partea vecinilor noștri maghiari, istoric „neîndrăgostiți” de România: „Vă mulțumim, prieteni români!”, spune jurnalistul.

„Și românii ar trebui să fie uniți în acest sentiment”

Postarea lui Bayer e, de fapt, o reacție la o postare a unui român, în care acesta îi lăuda pe maghiari pentru că au ieșit în stradă și au strigat că nu vor să moară pentru Ucraina.

„Ați văzut: Viktor Orban nu s-a pus în genunchi în fața Bruxelles-ului, cum au făcut alți conducători de-ai noștri. Viktor Orban a spus clar: ungurii nu or să moară pentru Ucraina, asta e problema ucrainenilor și a rușilor, nu ne interesează, nu ne băgăm, ungurii nu or să moară pentru Ucraina”, spune românul în clip.

Ca răspuns, Zsolt Bayer mai întâi îi mulțumește, apoi spune că și românii ar trebui să fie uniți în acest sentiment, pe ideea ancestral umană că instinctul omenesc e viața, nu moartea.

„Românii ne invidiază pe noi”

„Mulți unguri ar trebui să fie de acord cu tânărul român. Nu trebuie să murim pentru Ucraina.

Viktor Orban e puternic, pentru că nu se pune în genunchi în fața Bruxelles-ului”, spune Zsolt Bayer, care apoi adaugă că „românii ne invidiază pe noi”.

„Românii văd bine că nu vrem război, ci pace”, spune acesta, continuând: „Vedeți? Acest tânăr are mai multă minte decât mulți concetățeni de-ai noștri!”.

Context:

La sfârșitul lui octombrie a fost organizat în Budapesta un „Marș al Păcii” în care participanții au scandat masiv lozinca „Nu vrem să murim pentru Ucraina”.

Unii dintre români au urmărit evenimentul și au postat mesaje de susținere față de maghiari, pe care i-au lăudat pentru curaj.

Unele postări ale românilor au fost comentate ulterior și în presa maghiară.