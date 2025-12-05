Prima pagină » Sport » Meciul Oțelul Galați – Unirea Slobozia deschide etapa a 19-a din Superliga de fotbal

Echipa Oțelul Galați primește vineri seară, de la ora 20.30, vizita formației Unirea Slobozia, într-o confruntare care deschide etapa a 19-a din Superliga României de fotbal, rundă în care este programat derbiul FCSB - Dinamo (sâmbătă, ora 20.30).
05 dec. 2025, 07:45, Sport

Oțelul Galați ocupă locul 8 în clasamentul din Superliga României, cu 24 de puncte acumulate. Unirea Slobozia se află pe poziția a 13-a, cu 18 puncte.

Ambele echipe se află în dificultate pe faza ofensivă și, statistic, are cele mai puține driblinguri reușite în acest sezon, potrivit datelor Ligii Profesioniste de Fotbal: Oțelul – 88, Unirea – 99.

Formația din Galați a înregistrat patru victorii, trei remize și doar două eșecuri pe teren propriu în actuala ediție de campionat.

De partea cealaltă, Unirea Slobozia nu a mai cunoscut gustul victoriei din 21 septembrie 2025, când se impunea cu 1-0 în fața Petrolului. Au urmat un egal cu Farul și șapte înfrângeri consecutive, cinci dintre ele la un singur gol diferență.

Din punct de vedere statistic, Oțelul este singura echipă din Superliga de fotbal care nu a marcat niciun gol din afara careului mare, în timp ce Unirea nu a reușit să înscrie în primele 30 de minute ale unui meci în această ediție.

Cele două formații s-au întâlnit de patru ori în primul eșalon: de două ori au câștigat gălățenii, Unirea a obținut un succes, iar o partidă s-a terminat la egalitate.

Primul duel a avut loc pe 27 octombrie 2024, când Unirea s-a impus cu 2-0 la Galați, în timp ce cea mai recentă confruntare directă din campionat s-a încheiat nedecis, 0-0 pe 4 august 2025.

