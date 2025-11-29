Întârziere de 10 minute la meciul Dinamo – Oțelul din Superliga. Care este motivul

Anunțul a fost făcut public de crainicul stadionului, care a informat spectatorii că partida nu poate începe la ora stabilită, 20:45, din motive independente de organizatori. În tribune sunt aproximativ 4.000 de spectatori, atmosfera fiind deja una intensă înainte de fluierul de start, scrie ProSport.

Galeria oaspete, prezentă în număr mare la meciul Dinamo – Oțelul

Pentru meciul Dinamo – Oțelul, suporterii formației Oțelul Galați au sosit la stadion atât cu două autocare, cât și cu mașini personale, formând o galerie consistentă în zona destinată oaspeților.

De cealaltă parte, fanii dinamoviști au umplut tribunele, pregătiți pentru un duel important în lupta pentru puncte în Superliga.

Echipele de start

Dinamo pornește în formula Epassy – Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț – Gnahore, Mărginean, Cîrjan – Soro, Karamoko, Caragea. Pe bancă se află Roșca, Licaciu, Tabuncic, Milanov, Perica, Mazilu, Bordușanu, Soare, Kyriakou, Toader, Bărbulescu și Pop. Antrenorul Zeljko Kopic mizează pe o formulă ofensivă, în încercarea de a controla partida de pe propriul teren.

Oțelul începe cu Dur-Bozoancă – Zhelev, Zivulic, Iacob, Holz – Lameira, Joao Paulo – Sandu, Ferreira, Lopes – Paulinho. Rezervele sunt Popescu, Ursu, Patrick, Ciobanu, Neicu, Chira, Frunză, Postelnicu, Bordun, Rus, E. Neicu și Cunha Lopes. Tehnicianul Laszlo Balint aliniează un unsprezece echilibrat, cu accent pe organizare defensivă și tranziție rapidă.

Arbitraj

Arbitrul întâlnirii este Iulian Călin, asistat de George Florin Neacșu și Nicușor Marin. În camera VAR se află Cătălin Popa, ajutat de Lucian Rusandu. Partida Dinamo – Oțelul poate fi urmărită în format live text pe prosport.ro, imediat după startul oficial reprogramat.