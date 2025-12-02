Echipa de fotbal Rapid Bucuresti si echipa FC Csikszereda s-au intalnit intr-un meci din Liga 1, etapa 18, vineri, 28 noiembrie 2025, pe stadionul Giulesti din Bucuresti. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Rapid a bifat a 11-a victorie în cadrul etapei a 18-a din Superliga României, scor 4-1, cu Csikszereda, păstrând un ecart de două puncte în fața echipei FC Botoșani, de asemenea, învingătoare, pe terenul Unirii Slobozia, scor 1-0.

Dinamo București, care a câștigat cu Oțelul Galați, menținându-se la patru puncte în urma liderului, a revenit pe podiumul provizoriu. Dinamo a profitat de remiza albă înregistrată de Universitatea Craiova pe terenul U Cluj, din meciul care a închis etapa, luni noapte, devansându-i pe olteni cu un punct.

Atacantul echipei Rapid București, Alexandru Dobre, a ajuns în fruntea golgheterilor, marcând al 10-lea său gol al sezonului din campionat în partida cu Csikszereda.

Florin Tănase (FCSB), care nu a mai înscris de patru etape, și Sebastian Mailat (singurul marcator al FC Botoșani în precedentele două meciuri) completează podiumul marcatorilor, cu 9 goluri, respectiv 8 goluri.

Rezultatele complete înregistrate în etapa a 18-a din Superliga României:

Rapid București – Csikszereda 4-1

FC Argeș – CFR Cluj 3-0

Dinamo București – Oțelul Galați 1-0

FC Hermannstadt – UTA Arad 1-2

Unirea Slobozia – FC Botoșani 0-1

Farul Constanța – FCSB 1-2

Petrolul Ploiești – Metaloglobus 4-1

„U” Cluj – Universitatea Craiova 0-0

Clasament Superliga României

1. Rapid București – 38 puncte, 33-16 golaveraj

2. FC Botoșani – 36 p, 30-14

3. Dinamo București – 34 p, 28-16

4. Universitatea Craiova – 33 p, 29-19

5. FC Argeș – 30 p, 24-19

6. Farul Constanța – 26 p, 24-21

7. UTA Arad – 25 p, 22-28

8. Oțelul Galați – 24 p, 25-17

9. FCSB – 24 p, 27-25

10. ‘U’ Cluj – 24 p, 21-19

11. Petrolul Ploiești – 19 p, 15-17

12. CFR Cluj – 19 p, 24-31

13. Unirea Slobozia – 18 p, 18-24

14. Csikszereda M. Ciuc – 16 p, 20-38

15. FC Hermannstadt – 12 p, 16-29

16. Metaloglobus București – 8 p, 15-38