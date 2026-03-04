Prima pagină » Sport » Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian debutează la Indian Wells

Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse, cele trei reprezentante ale României pe tabloul principal al turneului WTA 1000 de la Indian Wells, debutează miercuri în prima zi a întrecerii din California (SUA), considerată neoficial ca al cincilea turneu de „Mare Șlem”.
Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 38 WTA) , una dintre cele mai experimentate jucătoare din circuit, este prima dintre sportivele române care va intra pe teren. Cîrstea va debuta împotriva germancei Tatjana Maria (38 de ani, 59 WTA), semifinalistă la Wimbledon în 2022. Meciul este programat de la ora 21:00.

În turul secund, în cazul unei victorii, câștigătoarea ediției 2026 a Transylvania Open s-ar întâlni cu Diana Shnaider (Rusia, 21 de ani, 20 WTA).

Gabriela Ruse (28 de ani, 74 WTA) va juca în primul tur împotriva australiencei Ajla Tomljanovic (32 de ani, 85 WTA). Partida este programată nu mai devreme de ora 22:30.

Dacă va trece de acest meci, românca s-ar confrunta în turul secund cu Xinyu Wang (China, 24 de ani, 30 WTA).

Jaqueline Cristian (27 de ani, 35 WTA) o va întâlni în runda inaugurală pe Janice Tjen (Indonezia, 23 de ani, 39 WTA). Meciul este programat joi dimineață, după ora 1:30.

În cazul unei victorii, sportiva română ar urma să joace în turul secund cu Maya Joint (Australia, 19 ani, 29 WTA).

Toate cele trei jucătoare române sunt pe aceași jumătate a tabloului.

În 2025, titlul la Indian Wells a fost câștigat de Mirra Andreeva, care a învins-o în finală pe Aryna Sabalenka, scor 2-6, 6-4, 6-3.

