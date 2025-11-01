Dan Șucu l-a demis pe Patrick Vieira! Anunțul oficial al clubului Genoa

🚨🇫🇷 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Patrick Vieira has been sacked by Genoa. 👋❌ pic.twitter.com/y6hDG7lYIL — EuroFoot (@eurofootcom) November 1, 2025

Aflată pe ultima poziție în clasament, Genoa nu a reușit nicio victorie cu Vieira pe bancă, astfel că decizia luată de Dan Șucu nu a fost una surprinzătoare, scrie Prosport.

În comunicatul publicat sâmbătă dimineață, clubul italian i-a mulțumit lui Patrick Vieira și staff-ului său pentru munca depusă:

„Genoa CFC anunță că Patrick Vieira nu mai este antrenorul echipei. Clubul dorește să mulțumească antrenorului și staff-ului său pentru seriozitatea și profesionalismul de care au dat dovadă pe parcursul activității lor și le urează mult succes în continuarea carierei profesionale.”

Înainte de a lua această decizie, Dan Șucu declara: „Norocul nu este de partea noastră acum. În orice activitate, fie economică, fie sportivă, dacă nu există concentrare, lucrurile nu merg bine.”

Până la numirea unui nou antrenor, conducerea tehnică a fost preluată temporar de Roberto Murgita, asistat de fostul jucător Domenico Criscito.

Presa italiană scrie că Dan Șucu ia în calcul mai mulți candidați pentru banca tehnică, printre care Paolo Vanoli, Daniele De Rossi, Raffaele Palladino și Fabio Pecchia.

După nouă etape disputate, Genoa se află pe locul 20 în Serie A, cu doar trei puncte — trei remize și șase înfrângeri —, iar următorul meci va fi contra echipei Sassuolo.