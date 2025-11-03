Prima pagină » Sport » Genoa, echipa patronată de Dan Şucu, obţine prima victorie din sezon, după demiterea lui Vieira

Genoa, echipa patronată de Dan Şucu, obţine prima victorie din sezon, după demiterea lui Vieira

Genoa, echipa patronată de Dan Şucu, a reuşit luni seară prima sa victorie în Serie A în sezonul 2025/2026, câştigând cu 2-1 pe terenul lui Sassuolo, la doar trei zile după demiterea antrenorului Patrick Vieira.
03 nov. 2025, Sport

Oaspeţii au deschis scorul în minutul 18 prin Ruslan Malinovskyi, însă Domenico Berardi a egalat imediat după pauză, în minutul 47, după o fază fixă. Partida părea să se îndrepte spre o remiză, dar Leo Ostigard a marcat golul victoriei pentru Genoa în minutul 90+3, după o fază fixă, executată de Aaron Martin.

Nicolae Stanciu a fost rezervă la Genoa. Echipa a fost condusă de Roberto Murgita, antrenor interimar, asistat de fostul fundaş Domenico Criscito.

Datorită acestei victorii, Genoa urcă pe locul 18 în Serie A, cu 6 puncte şi golaveraj de -8, depăşind Verona şi Fiorentina, ieşind astfel de pe ultimul loc. Sassuolo rămâne pe locul 11.

De remarcat, Berardi a marcat golul egalizator pentru Sassuolo, acesta fiind al 150-lea gol al carierei sale pentru club, consolidându-şi statutul de cel mai bun marcator din istoria formaţiei.