Genoa, echipa patronată de Dan Şucu, obţine prima victorie din sezon, după demiterea lui Vieira

Oaspeţii au deschis scorul în minutul 18 prin Ruslan Malinovskyi, însă Domenico Berardi a egalat imediat după pauză, în minutul 47, după o fază fixă. Partida părea să se îndrepte spre o remiză, dar Leo Ostigard a marcat golul victoriei pentru Genoa în minutul 90+3, după o fază fixă, executată de Aaron Martin.

Nicolae Stanciu a fost rezervă la Genoa. Echipa a fost condusă de Roberto Murgita, antrenor interimar, asistat de fostul fundaş Domenico Criscito.

Datorită acestei victorii, Genoa urcă pe locul 18 în Serie A, cu 6 puncte şi golaveraj de -8, depăşind Verona şi Fiorentina, ieşind astfel de pe ultimul loc. Sassuolo rămâne pe locul 11.

De remarcat, Berardi a marcat golul egalizator pentru Sassuolo, acesta fiind al 150-lea gol al carierei sale pentru club, consolidându-şi statutul de cel mai bun marcator din istoria formaţiei.