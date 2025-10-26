Genoa, înfrângere la Torino, cu 1-2. Echipa lui Dan Șucu rămâne pe ultimul loc în Serie A

Genoa a pierdut duminică, scor 1-2, pe terenul lui Torino, într-un meci din etapa a 8-a a campionatului Italiei la fotbal, deși a condus la pauză prin golul marcat de Morten Thorsby. Echipa patronată de Dan Șucu rămâne, astfel, pe ultima poziție a clasamentului, fără victorie și cu doar 3 puncte.

Genoa a început bine partida, iar mijlocașul norvegian Thorsby a deschis scorul în minutul 8, stabilind rezultatul primei reprize, 0-1. După pauză, gazdele au revenit spectaculos: Sabelli a trimis nefericit în proprie poartă în minutul 63, iar Maripan a adus victoria torinezilor pe final.

Genoa a avut șansa egalării, însă portarul Paleari a intervenit decisiv în ultimele minute.

Torino, care a obținut anterior succese importante cu AS Roma (1-0) și Napoli (1-0), urcă pe locul 11, cu 11 puncte.

Internaționalul român Nicolae Stanciu a lipsit din nou la Genoa, fiind accidentat la coapsă, și nu a evoluat nici în precedentele meciuri cu Napoli și Parma.