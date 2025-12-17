„Ceasul ticăie”: Premierul britanic îi dă ultimatumul lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea clubului Chelsea către fondul pentru Ucraina

Prim-ministrul britanic Keir Starmer i-a spus lui Roman Abramovich, fostul proprietar al clubului Chelsea, că „ceasul ticăie” pentru el să transfere suma de 2,5 miliarde de lire sterline din vânzarea clubului către cauze umanitare din Ucraina sau să se confrunte cu o acțiune în instanță, scrie The New York Times.

Prim-ministrul Marii Britanii a anunțat că a fost emisă licența pentru transferul banilor către poporul ucrainean și a subliniat că „timpul trece pentru Roman Abramovich, care trebuie să-și onoreze angajamentul asumat la vânzarea clubului Chelsea FC și să transfere suma de 2,5 miliarde de lire sterline către o cauză umanitară pentru Ucraina”.

„Acest guvern este pregătit să aplice această măsură prin intermediul instanțelor judecătorești, astfel încât fiecare bănuț să ajungă la cei ale căror vieți au fost distruse de războiul ilegal al lui Putin”, a fost avertismentul transmis de Starmer, potrivit The Independent.

Condiția lui Abramovich

În replică, sursa citată menționează că Abramovich a informat guvernul că nu poate transfera banii până când nu va fi abandonat procesul intentat împotriva sa de guvernul din Jersey cu privire la originea averii sale.

Ministrul britanic de externe Yvette Cooper a afirmat, potrivit The Independent, că „acești bani au fost promiși Ucrainei în urmă cu peste trei ani. Este timpul ca Roman Abramovich să facă ceea ce trebuie, dar dacă nu o va face, vom acționa noi”.

Roman Abramovich a fost obligat să vândă Chelsea după invazia Ucrainei din cauza legăturilor sale cu președintele rus Vladimir Putin. La acel moment, oligarhul rus s-a angajat să doneze veniturile din vânzarea clubului Chelsea poporului ucrainean. Până în prezent, Abramovich nu a reușit să ajungă la un acord cu guvernul cu privire la modul în care s-ar face acest transfer.