Chelsea a învins Barcelona categoric, cu 3-0 în Liga Campionilor

Într-o luptă dintre echipele clasate pe locul doi în Premier League și La Liga, Chelsea a ieșit învingătoare categorică. S-a întâmplat datorită golurilor marcate de Estevao, în vârstă de 18 ani, și Liam Delap. Dar și după ce autogolul lui Jules Kounde le-a adus câștigătoarei Ligii Campionilor din 2021 avantaj în prima repriză, potrivit France24.

Oaspeții au jucat puțin peste jumătatea meciului cu un jucător în minus, după eliminarea căpitanului Ronald Araujo pentru două abateri care au dat naștere unui cartonaș galben chiar înainte de pauză.

Victoria a propulsat Chelsea pe locul cinci în clasamentul fazei ligii, cu 10 puncte.