Lamine Yamal vrea să cumpere fosta casă a lui Gerard Piqué și a Shakirei

Cotidianul spaniol El Pais susține că atacantul FC Barcelona ar fi pe cale să-și facă un cadou frumos.

Jucătorul în vârstă de 18 ani va achiziționa fosta reședință a fostului fundaș al clubului catalan Gerard Piqué și a Shakirei.

Casa campionului mondial din 2010 și a cântăreței este situată în suburbia Barcelonei, în Esplugues de Llobregat, un cartier discret.

Potrivit unor apropiați ai jucătorului, citați de mass-media spaniolă, „ideea este de a transforma o casă familială într-o casă de elită pentru sportivi”.

Pentru aceasta, va trebui să cheltuiască nu mai puțin de 11 milioane de euro.

Casa dispune de piscină interioară și exterioară, teren de tenis, sală de sport, studio de înregistrare și grădini mari.