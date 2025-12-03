Controverse provocate de un turist care susține că a descoperit un oraș mai bun decât Barcelona, Praga sau Paris

Un turist american susține că un oraș din Marea Britanie este „mai bun” decât Barcelona, Praga, Paris sau Veneția.

„Una dintre bucuriile călătoriilor, fie în SUA, fie în străinătate, este descoperirea unor lucruri neașteptate. Toată lumea se așteaptă să fie fermecată de Veneția sau Praga, aproape până la punctul în care este greu pentru aceste destinații turistice populare să se ridice la înălțimea așteptărilor înalte”, a declarat Walter Meyer, scriitor și aventurier, pentru Express, când a fost întrebat despre orașul său preferat pe care l-a vizitat.

Într-o călătorie recentă pentru a-și vizita prietenii americani din Marea Britanie, Walter a decis să se oprească în Newcastle.

„Mă bucur atât de mult că am făcut-o. Mi-a plăcut cât de britanic sună orașul: Newcastle Upon Tyne”, a explicat youtuber-ul.

Orașul plin de surprize

El s-a declarat uluit de orașul cu 300.000 de locuitori.

„Newcastle, la fel ca multe orașe europene, are catedralele vechi de care aveam nevoie. Dar, spre deosebire de Sagrada Familia din Barcelona, Notre Dame din Paris sau Köln, acestea nu erau aglomerate cu turiști – de fapt, Sf. Nicolae și Sf. Maria erau aproape goale. Nu exista nicio taxă de intrare, iar ghizii turistici păreau foarte încântați să primească vizitatori și să vorbească despre bisericile lor”, a spus Walter Meyer cu entuziasm.

El a mai descoperit castelul orașului și un tunel.

„Și vechiul castel din Newcastle merita cu siguranță vizitat, dar cel mai interesant lucru de acolo, pentru că nu mai văzusem așa ceva nicăieri altundeva, a fost Tunelul Victoria. Construit inițial pentru a transporta cărbune pe sub oraș, tunelul lung de 3,66 km a fost redeschis în timpul celui de-al Doilea Război Mondial pentru a funcționa ca adăpost antiaerian. Există tururi care duc vizitatorii în această lume întunecată pentru a explica cele două funcții foarte diferite pe care le îndeplinea acest tunel”, a relatat Walter Meyer.

Mai presus de toate, Meyer s-a declarat încântat de localnici. „Toți cei pe care i-am întâlnit în Newcastle Upon Tyne erau foarte prietenoși și vorbăreți”, a adăugat el.

Localnicii se declară surprinși

Descrierea americanului i-a surprins pe localnici. Laura Hill, redactor de știri la Mirror, a fost surprinsă de afirmațiile despre catedrale.

„Sunt nedumerită că, potrivit lui, catedralele sunt atât de bune. Suntem foarte răsfățați că avem Catedrala din Durham la o jumătate de oră distanță, ceea ce este mult mai impresionant, în opinia mea. Cele din Newcastle sunt adesea trecute cu vederea”, a spus ea.

Simon Duke, redactor What’s On pentru Chronicle Live, a remarcat comparația dintre Newcastle și Barcelona.

„Se poate argumenta că atmosfera dintre cele două orașe este destul de similară. (…) Deși Newcastle s-ar putea să nu mai fie punctul fierbinte de distracție de șapte zile pe săptămână cum era odinioară, încă poți ieși într-o seară mohorâtă de luni și să te distrezi”, a explicat britanicul.

Newcastle upon Tyne (de obicei numit prescurtat Newcastle) este un oraș și un centru metropolitan în regiunea North East England din nord-estul Angliei. Este al 20-lea cel mai populat oraș englez, dar zona metropolitană se află pe locul cinci în Anglia la capitolul locuitori.