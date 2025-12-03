Airbus reduce livrările din cauza problemelor tehnice la A320

Descoperirea unor defecte la panourile fuselajului, precum și probleme la motoarele unor aeronave A320neo, obligă Airbus să-și reducă obiectivul anual de livrări.

Potrivit Bloomberg, 168 de avioane aflate în serviciu sunt vizate de verificări. Alte sute de aeronave, aflate pe linia de producție, sunt de asemenea inspectate. Urmează să se stabilească dacă piesele neconforme necesită intervenții tehnice.

Airbus, în alertă tehnică

Producătorul european inspectează toate avioanele afectate, însă a transmis clienților că „o parte semnificativă” a componentelor ar putea fi totuși conforme. Panourile vizate sunt părți metalice din structura externă a aeronavei, care au grosimi neconforme în unele cazuri. Acestea provin de la un furnizor din Spania, Sofitec Aero SL.

Situaţia s-a agravat după un incident recent care a scos la iveală posibile probleme la sistemele de control al zborului, cauzate de radiaţia cosmică. Acest fapt a forţat compania să retragă temporar din circulaţie un număr record de aeronave pentru revizii.

Dar și motoarele Pratt & Whitney montate pe A320neo creează dificultăți, obligând sute de aeronave să fie scoase temporar din serviciu pentru mentenanță. A320neo este versiunea mai nouă a popularului A320.

AirAsia: Presiunile pot afecta siguranța zborurilor

Acțiunile Airbus au înregistrat o cădere de circa 5,7% luni, cea mai slabă zi de tranzacţionare pentru companie după aprilie.

Tony Fernandes, fondatorul AirAsia, avertizează că presiunea rezultatelor financiare și a competiției poate afecta atenția acordată controlului calității. În opinia sa, acest lucru poate avea consecințe asupra siguranței zborurilor. „Presiunile rezultatelor trimestriale, uneori și ale competiției, probabil duc la scăderea calității. E un avertisment pentru toată lumea”. AirAsia este unul dintre cei mai mari clienți ai Airbus.

În ciuda dificultăților tehnice, Airbus spune că și-a păstrat țintele financiare pentru acest an și lucrează alături de furnizori pentru rezolvarea rapidă a problemelor.