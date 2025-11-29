Care sunt companiile aeriene afectate de rechemarea a mii de avioane Airbus A320. Câteva dintre ele operează și în România

Compania europeană Airbus a dispus rechemarea imediată a 6.000 de avioane A320, o măsură care afectează mai mult de jumătate din flota globală. Mai multe zboruri au fost perturbate din acest motiv la nivel mondial, iar printre companiile afectate se află și unele care operează în România.

„Reparația” implică, în principal, revenirea la versiunea anterioară a software-ului, dar trebuie efectuată înainte ca avioanele să poată zbura din nou, potrivit unui buletin informativ adresat companiilor aeriene, consultat de Reuters.

Înlocuirea software-ului va dura „câteva ore” la majoritatea avioanelor, însă pentru aproximativ 1.000 de aeronave, procesul „va dura săptămâni”, a declarat pentru AFP o sursă apropiată situației.

Printre companiile afectate se numără American Airlines, Avianca, Air New Zeeland, Air India, Air India Express, Indigo, Volaris, Turkish Airlines, Viva, Delta Airlines, Aer Lingus, United Airlines și Azul SA.

Companii aeriene care operează zboruri din și spre România

De asemenea, alte companii afectate, în mică sau mare măsură, de această solicitare sunt și Lufthansa, British Airways, EasyJet și Air France, care operează zboruri din și spre România.

Și compania low-cost Wizz Air s-a aflat în aceeași situație, însă actualizarea de software cerută de Airbus a fost implementată, iar zborurile vor fi operate fără alte perturbări.

„Wizz Air confirmă că actualizarea de software solicitată de Airbus a fost implementată cu succes peste noapte pe toate aeronavele sale vizate din familia Airbus A320. Toate zborurile de astăzi sunt operate, fără alte perturbări anticipate ca urmare a acestei situații. Siguranța rămâne prioritatea absolută a companiei aeriene și continuăm să menținem cele mai riguroase standarde în toate aspectele operațiunilor noastre”, a declarat Diarmuid O’ Conghaile, Chief Operations Officer la Wizz Air.

American Airlines: 340 din cele 480 de avioane au nevoie de implementarea măsurii

American Airlines, cel mai mare operator A320 din lume, a anunțat că aproximativ 340 din cele 480 de aeronave A320 ale sale vor avea nevoie de implementarea măsurii. Compania a declarat că se așteaptă ca actualizările să fie finalizate până sâmbătă, fiind necesare aproximativ două ore pentru fiecare avion.

Lufthansa se așteaptă la un număr mic de zboruri anulate sau întârziate în weekend, întrucât implementarea măsurilor prescrise de Airbus ar dura câteva ore pentru fiecare avion.

Trei dintre aeronavele A320 de cursă scurtă ale companiei aeriene British Airways sunt afectate, dar nu se așteaptă niciun impact operațional. În ceea ce privește Turkish Airlines, compania a anunțat că opt avioane A320 vor fi readuse în serviciu după implementarea măsurilor cerute de Airbus.