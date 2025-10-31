Așteptarea a luat sfârșit: FC Barcelona se întoarce pe Camp Nou, după mai bine de doi ani de pauză

Clubul catalan a subliniat că evenimentul va servi și drept test tehnic și operațional pentru a verifica funcționarea sistemelor, accesul și alte aspecte ale stadionului, ca parte a procesului de redeschidere progresivă.

Capacitatea disponibilă va fi de 23.000 de spectatori, conform Fazei 1A pentru care clubul a obținut deja licența de primă ocupare.

„Echipa este entuziasmată să primească din nou suporterii Barcelonei în noua lor casă și să împărtășească cu ei această primă reîntâlnire la Spotify Camp Nou”, se arată în comunicatul clubului catalan.

Renovarea stadionului Camp Nou a început în iunie 2023 și se așteaptă să fie finalizată complet în 2026, cu o capacitate maximă de peste 100.000 de locuri. Pe durata modernizării, echipa catalană a fost nevoită să joace meciurile de acasă pe Stadionul Olimpic în ultimele două sezoane, iar la începutul actualei stagiuni pe arena „Johan Cruyff”.