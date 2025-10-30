Daniel Pancu este noul antrenor al CFR Cluj

„CFR – iști, suntem bucuroși să vă anunțăm că Daniel Pancu este noul nostru antrenor. În ultimii doi ani, fostul internațional a fost selecționerul Naționalei de Tineret a României, alături de care a participat la Campionatul European U21 din Slovenia”, anunță CFR Cluj.

Înainte, Daniel Pancu a mai pregătit România U20, dar și formațiile Rapid București și Poli Iași.

„Noul nostru antrenor își va intra în atribuții începând de sâmbătă, după partida cu Dinamo. Îi urăm, pe această cale, mult succes, cât mai multe reușite și amintiri frumoase alături de noi”, adaugă sursa citată.

În cariera de fotbalist a evolut la cluburi precum Rapid București, Beșiktaș, Cesena sau ȚSKA Sofia. A cucerit 8 trofee: titlul în Liga 1, de trei ori Cupa României, două Supercupe ale României, titlul în Turcia și Cupa Turciei.