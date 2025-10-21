Filmul realizat de FRF, „Generația de Suflet”, deschide ediția I a Timișoara Football Film Festival

Proiecția va fi urmată de o discuție cu Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, și regizorul Remus Achim, anunță marți organizatorii evenimentului.

Evenimentul de deschidere este programat joi, 6 noiembrie, de la ora 19.00.

„Generația de Suflet” aduce în prim-plan echipa națională a României, cu imagini din cantonament, dar și interviuri exclusive cu jucătorii, stafful tehnic și jurnaliștii care au fost prezenți alături de ei la EURO 2024 și în Liga Națiunilor.

Festivalul este cofinanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte Timișoara, în cadrul programului „Timișoara – Obiectiv Cinema”. Printre partenerii proiectului se numără și Federația Română de Fotbal.