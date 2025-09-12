Nico Jackson prezentat oficial cu numărul 11 la FC Bayern: Abia aștept să încep

„În fotbal mereu apar schimbări. Max și antrenorul au vrut foarte mult să vin aici. Ca jucător, vrei să fii unde ești dorit. Am urmărit Bayern toată viața și sunt extrem de încântat să încep”, a declarat jucătorul în conferința organizată de campioana Germaniei.

Întrebat despre numărul de meciuri pe care trebuie să le joace, atacantul a fost clar: „Sarcina mea e să joc și să ajut echipa să câștige. Nu contează câte meciuri joc, vreau să realizăm lucruri mari împreună cu clubul”.

Kompany a subliniat că Jackson este un jucător versatil, care poate juca alături de oricine în atac și care se va adapta rapid ritmului echipei.

„Suntem foarte flexibili în atac. El se potrivește perfect în profilul nostru și poate juca alături de oricine. Va juca un rol important în acest sezon. Prima fază este importantă pentru el, până la următoarea pauză internațională. E un atlet prin natura lui și nu va avea nevoie de mult timp să ajungă la 100%. Trebuie să ne asigurăm că îi construim ritmul. Sunt convins că vom reuși să scoatem ce e mai bun din el într-un timp scurt”, a spus Kompany.

Directorul sportiv Max Eberl a explicat că transferul a trecut prin momente tensionate, dar că a fost crucial că Jackson și-a dorit foarte mult să vină la Bayern: „Au fost 48 de ore intense, dar ne-am concentrat să facem transferul să se întâmple. Suntem foarte mulțumiți că Nicolas e acum aici”.

La finalul conferinței, Jackson a fost prezentat oficial cu tricoul cu numărul 11.