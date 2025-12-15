Manuel Neuer, căpitanul lui Bayern, a suferit o ruptură musculară și va lipsi cel puțin o lună

Manuel Neuer, de la FC Bayern Munchen, participa la antrenamentul oficial desfasurat in Munchen, Germania, luni, 8 decembrie 2025, inaintea partidei cu Sporting Lisabona din Liga Campionilor. MARC MARASESCU / MEDIAFAX FOTO

Accidentarea căpitanului Manuel Neuer s-a produs în timpul meciului de campionat disputat pe teren propriu, duminică. Bayern a încheiat la egalitate, scor 2-2, cu Mainz 05.

Investigațiile efectuate de departamentul medical al clubului au confirmat leziunea la mușchii posteriori ai coapsei, precizează campioana Germaniei, într-un comunicat.

Căpitanul lui Bayern va lipsi, cel mai probabil, între 4 și 6 săptămâni, în funcție de evoluția recuperării. Din acest motiv, Neuer are șanse mici să mai joace înainte de pauza de iarnă.

În absența portarului titular, Sven Ulreich este favorit să apere poarta campioanei Germaniei în următoarele partide, staff-ul tehnic urmând să gestioneze cu prudență revenirea lui Neuer, pentru a evita o recidivă.

La 39 de ani, Manuel Neuer rămâne o piesă esențială pentru Bayern. Clubul nu dorește să riște o revenire prematură, obiectivul fiind ca portarul să fie apt sută la sută pentru partea a doua a sezonului.