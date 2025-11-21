Prima pagină » Sport » Columbianul Luis Díaz, suspendat 3 meciuri după cartonașul roșu primit cu PSG. Bayern face apel

Columbianul Luis Díaz, suspendat 3 meciuri după cartonașul roșu primit cu PSG. Bayern face apel

Columbianul Luis Díaz a primit o suspendare de trei meciuri în Liga Campionilor, după cartonașul roșu primit în partida dintre Paris Saint-Germain – Bayern Munchen, scor 1-2, din 4 noiembrie, anunță vineri Bild.
04 November 2025, France, Paris: Paris Saint-Germain's Achraf Hakimi (R) and Bayern Munich's Luis Diaz battle for the ball during the UEFA Champions League soccer match between Paris Saint-Germain and Bayern Munich at Parc des Princes. Photo: Federico Gambarini/dpa
Petre Apostol
21 nov. 2025, 21:47, Sport

Columbianul Luis Díaz a fost eliminat pentru un fault extrem de periculos din spate asupra lui Achraf Hakimi, care a suferit ulterior o entorsă de gleznă și va lipsi câteva săptămâni.

Potrivit sursei citate, Bayern Munchen a solicitat UEFA clarificări privind sancțiunea, în perspectiva unui apel care ar putea reduce pedeapsa.

Dacă suspendarea se menține, Díaz va rata trei dueluri importante pentru bavarezi:

Arsenal – Bayern (26 noiembrie)

Bayern – Sporting Lisabona (9 decembrie)

Bayern – Union Saint-Gilloise (21 ianuarie)

După disputarea a patru etape, Bayern Munchen conduce în clasamentul Ligii Campionilor, cu maximum de puncte și golaveraj de 14-3.