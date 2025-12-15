Sorina Grozav și Bianca Curmenț, în topul clasamentelor individuale la Mondialul de handbal

Meciul dintre Danemarca si Romania, din etapa a treia a Grupei A a Campionatului Mondial de handbal feminin, disputat la Ahoy Arena din Rotterdam, Tarile de Jos, luni, 1 decembrie 2025. In imagine: Sorina Grozav. SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO

Sorina Grozav și Bianca Curmenț se numără în topul marcatoarelor, respectiv al portarilor.

Sorina Grozav se regăsește între cele mai bune marcatoare ale Mondialului.

Interul stânga Sorina Grozav a avut un turneu final solid și constant, fiind una dintre principalele arme ofensive ale naționalei pregătite de Ovidiu Mihăilă.

La finalul competiției, Grozav s-a clasat pe locul 4 în clasamentul golgheterelor, cu 46 de goluri, în șase partide, cu un procentaj de reușită de 61%. Dintre cele 46 de goluri, 18 au fost de la 7 metri.

Topul a fost condus de norvegianca Henny Reistad, desemnată și MVP-ul competiției pentru a doua ediție consecutivă, cu 55 de goluri, în nouă meciuri.

Podiumul a fost completat de Lorena Tellez (Cuba, 54 de goluri, 7 meciuri) și Antje Döll (Germania, 49 de goluri, 9 partide).

Sorina Grozav a încheiat, totodată, pe locul 5 în clasamentul cumulat al golurilor și paselor decisive. Jucătoarea română a avut 67 de puncte, cu 46 de goluri și 21 de pase decisive.

Dione Housheer, din Țările de Jos, a fost în fruntea ierarhiei, cu 85 de puncte: 44 de goluri și 41 de pase decisive.

Bianca Curmenț, în topul portarilor

Sorina Grozav și Bianca Curmenț au fost liderii României. Portarul Bianca Curmenț a avut prestații remarcabile.

Ea a încheiat Mondialul cu un procentaj de 38,8% mingi apărate. Curmenț a reușit 40 de parade din 103 aruncări, ocupând locul 5 la general.

Ierarhia a fost condusă de legendara Katrine Lunde, care și-a trecut în palmares o ultimă medalie de aur mondială cu Norvegia. Lunde a încheiat turneul cu 86 de intervenții salvatoare, din 180 de aruncări. A jucat 8 meciuri.

România s-a mai remarcat la capitolul fair-play, ierarhie în care a încheiat pe locul 4. România a primit un singur cartonaș roșu, 3 galbene și 21 de eliminări de 2 minute. Serbia, Muntenegru și Polonia au fost primele în acest clasament.

Norvegia s-a impus în finala disputată duminică noapte, împotriva Germaniei, scor 23-20. Franța și-a adjudecat medaliile de bronz, învingând Țările de Jos, în prelungiri, scor 33-31.