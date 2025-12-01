Meciul dintre Romania si Japonia, din runda secunda a Grupei A a Campionatului Mondial de handbal feminin, disputat la Ahoy Arena din Rotterdam, sambata, 29 noiembrie 2025. SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO

Echipa României de handbal feminin și-a îndeplinit primul obiectiv. A câștigat duelurile cu Japonia și Croația și s-a calificat în grupele principale, luând, totodată, și cel puțin două puncte în faza următoare.

România are nevoie să obțină cel puțin o victorie împotriva uneia dintre favoritele grupei rezultate în faza principală pentru a spera la un loc în primele două poziții care duc în sferturile de finale ale Mondialului de handbal feminin.

În grupa principală a României s-au mai calificat, deja, Ungaria și Elveția, cărora i se va alătura Senegal sau Iran.

După două meciuri, Sorina Grozav se află în Top 10 marcatoare la turneul final, cu 15 goluri înscrise și 5 pase decisive.

Palmaresul recent e defavorabil României în duelurile cu Danemarca. Danezele au câștigat ultimele 6 confruntări directe, inclusiv un categoric 39-23 la precedenta ediție a Campionatului Mondial.

Danemarca are în palmares 3 medalii olimpice de aur (1996, 2000, 2004) și medalia bronz obținută la ultima ediție.

La Mondiale, a câștigat titlul în 1997 și are alte 6 medalii, la ediția precedentă obținând medalia de bronz.

Clasamentul grupei A

1. Danemarca 4 puncte; 71-43 golaveraj

2. România 4; 64-51

3. Croația 0; 48-68

4. Japonia 0; 46-67

Rezultate Grupa A:

România – Croația 33-24

Danemarca – Japonia 36-19

România – Japonia 31-27

Croația – Danemarca 24-35