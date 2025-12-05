Prima pagină » Sport » Alisia Boiciuc, printre handbalistele nominalizate la premiul de cea mai bună tânără de la Mondiale

Handbalista română Alisia Boiciuc a fost inclusă pe lista scurtă a celor 12 sportive nominalizate pentru premiul „Cea mai bună tânără jucătoare”, rezervat celor mai bune handbaliste sub 21 de ani la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025.
Meciul Ungaria - Romania, din grupa principala a Campionatului Mondial de handbal feminin, disputat la Ahoy Arena din Rotterdam, Tarile de Jos, miercuri, 3 decembrie 2025. SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO
Alisia Boiciuc, căpitanul echipei Under-19 a României care a cucerit bronzul la Campionatul European U19 în 2023, și-a făcut debutul la naționala de senioare în același an.

De atunci, tânăra jucătoare de 20 de ani a devenit o piesă esențială, contribuind atât în atac, cât și în defensivă, fiind o jucătoare completă și versatilă.

În primele trei meciuri ale fazei preliminare a Campionatului Mondial, Alisia Boiciuc a înscris cinci goluri și a oferit patru pase decisive, arătând că poate fi un reper în structura ofensivă a echipei României.

„Prezența sa pe teren se remarcă prin prezență fizică, simț tactico-operator și precizie la aruncare, calități care îi consolidează statutul de tânără promițătoare a handbalului românesc”, se arată în comunicatul Federației Internaționale de Handbal.

Celelalte jucătoare nominalizate sunt: Julie Scaglione (Danemarca), Lyndie Tchaptchet (Spania), Nina Dury (Franța), Nieke Kühne (Germania), Viola Leuchter (Germania), Petra Simon (Ungaria), Elín Klara Thorkelsdóttir (Islanda), Alieke van Maurik (Olanda), Thea Kylberg (Suedia), Mia Emmenegger (Elveția), Era Baumann (Elveția).

Câștigătoarea premiului va fi anunțată la finalul competiției și va fi inclusă în echipa All-Star 2025.

