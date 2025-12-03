După meciurile din prima fază a competiției, selecționata de handbal feminin a României pornește cu 2 puncte în Grupa I Principală.

Echipa tricoloră ocupă locul al treilea, în urma Danemarcei și Ungariei, care au maximum de puncte – 4.

Elveția, cu 2 puncte, Japonia și Senegal, fără niciun punct, completează clasamentul grupei.

Partidele din Grupa I Principală se desfășoară la Rotterdam, în sala în care România a evoluat și în faza anterioară.

Primele două clasate avansează în sferturile de finală.

Programul complet al Grupei I Principale de la Campionatul Mondial de handbal feminin:

Miercuri, 3 decembrie

16:30 Japonia – Elveția

19:00 Ungaria – România

21:30 Danemarca – Senegal

Vineri, 5 decembrie

16:30 România – Senegal

19:00 Japonia – Ungaria

21:30 Elveția – Danemarca

Duminică, 7 decembrie

16:30 Senegal – Japonia

19:00 Elveția – România

21:30 Ungaria – Danemarca