Prima pagină » Sport » România întâlnește Ungaria în startul Grupelor Principale la Mondialele de handbal feminin / Programul complet

România întâlnește Ungaria în startul Grupelor Principale la Mondialele de handbal feminin / Programul complet

Echipa națională de handbal feminin a României debutează miercuri seară în faza Grupelor Principale la ediția 2025 a Campionatului Mondial, găzduită de Țările de Jos și Germania. Echipa antrenată de Ovidiu Mihăilă se confruntă cu Ungaria, de la ora 19:00, la Rotterdam.
România întâlnește Ungaria în startul Grupelor Principale la Mondialele de handbal feminin / Programul complet
Sursa foto: Sorin Pană/Mediafax Foto
Petre Apostol
03 dec. 2025, 08:25, Sport

După meciurile din prima fază a competiției, selecționata de handbal feminin a României pornește cu 2 puncte în Grupa I Principală.

Echipa tricoloră ocupă locul al treilea, în urma Danemarcei și Ungariei, care au maximum de puncte – 4.

Elveția, cu 2 puncte, Japonia și Senegal, fără niciun punct, completează clasamentul grupei.

Partidele din Grupa I Principală se desfășoară la Rotterdam, în sala în care România a evoluat și în faza anterioară.

Primele două clasate avansează în sferturile de finală.

Programul complet al Grupei I Principale de la Campionatul Mondial de handbal feminin:

Miercuri, 3 decembrie

16:30 Japonia – Elveția

19:00 Ungaria – România

21:30 Danemarca – Senegal

Vineri, 5 decembrie

16:30 România – Senegal

19:00 Japonia – Ungaria

21:30 Elveția – Danemarca

Duminică, 7 decembrie

16:30 Senegal – Japonia

19:00 Elveția – România

21:30 Ungaria – Danemarca

Ambasadorul român la Chișinău: România a avut un rol esențial la interconectarea energetică dintre Republica Moldova și UE
G4media
Patru zodii sunt favorizate financiar, în decembrie 2025. Nativii vor beneficia de o energie intensă
Gandul
Viața i-a mai dat o LOVITURĂ devastatoare! Motivul REAL pentru care Răduleasca s-a întors în România
Cancan
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport
„Armata” UMB a muncit de 1 Decembrie: sute de oameni în punctul critic Tișița. Încă cel puțin 35 de kilometri din autostrada A7 vor fi gata în 2025
Libertatea
Boala care a răpus-o pe Roxana Moise! Fosta handbalistă a lăsat în urmă trei copii
CSID
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
Promotor