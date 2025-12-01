Prima pagină » Sport » România pierde cu Danemarca și va juca cu Ungaria „finală” pentru sferturi în grupa principală

Naționala de handbal feminin a României a pierdut clar în fața Danemarcei, 31-39 (18-21), în ultimul meci din grupa preliminară A a Campionatului Mondial din Germania și Olanda. Tricolorele termină grupa pe locul 2 și merg în Grupa Principală I cu două puncte, iar șansele la sferturile de finală depind în mare măsură de confruntarea cu Ungaria, programată pe 3 decembrie, la Rotterdam.
România pierde cu Danemarca și va juca cu Ungaria
Gabriel Negreanu
01 dec. 2025, 23:13, Sport

Meci greu

Partida de la Rotterdam Ahoy a confirmat statutul de mare favorită al Danemarcei, care venise deja cu două victorii clare în fața Japoniei și Croației. Nordicele au condus aproape permanent, profitând de erorile României în atac și de problemele din defensivă. Totuși România a arătat semne că poate ține pasul și a pus probleme în special la începutul reprizei a doua.

La pauză, Danemarca avea deja +3, 21-18, iar în repriza a doua România a redus diferența și pentru câteva minute a fost egala Danemarcei. Totuși nordicele s-au desprins decisiv, ducând diferența și la 8 goluri.

Pentru România s-au remarcat în special Sorina Grozav, autoare a 9 goluri, și Lorena Ostase, cu 4 reușite. Au mai înscris Necula (4), Mihai (2), Roșu (2), Elghaoui (2), Kerekeș (2), Popa (1), Gogîrlă (1), Dumanska (1), Boiciuc (1), Skrobic (1) și Seraficeanu (1). De partea danezelor, Hansen și Møller au marcat câte 6 goluri, într-o atmosferă superbă creată de fanii români chiar de Ziua Națională.

Eșecul nu schimbă însă esențial situația tricolorelor: România era deja calificată în grupele principale, după victoriile cu Croația (33-24) și Japonia (31-27).

Cum arată Grupa Principală I

În Grupa Principală I se reunesc primele trei echipe din grupele preliminare A și B. Configurația este următoarea:

  • Danemarca – 4 puncte
  • Ungaria – 4 puncte
  • România – 2 puncte
  • Elveția – 2 puncte
  • Japonia – 0 puncte
  • Senegal – 0 puncte

România intră, așadar, în noua fază cu două puncte obținute în fața Japoniei. Doar rezultatele cu echipele calificate mai departe contează, astfel că punctele cu Japonia se păstrează, nu și cele cu Croația, eliminată.

Programul tricolorelor în Grupa Principală I este deja stabilit:

  • 3 decembrie: România – Ungaria
  • 5 decembrie: România – Senegal
  • 7 decembrie: România – Elveția

Primele două clasate din grupă merg în sferturile de finală.

Meciul cu Ungaria – „finală” pentru sferturi

Duelul cu Ungaria, veche rivală a României, se anunță decisiv. Maghiarele au venit în main round cu maximum de puncte, după ce au dominat grupa B și au reușit chiar un rezultat specatoculos cu Iranul, 47-13, demonstrând forță ofensivă și un ritm foarte ridicat de joc.

Statistica directelor recente este echilibrată, cu rezultate strânse, dar presiunea acestei întâlniri este una specială: învingătoarea își consolidează serios șansele la sferturi, în timp ce învinsa va fi obligată să câștige la scor și cu Senegal, și cu Elveția și să spere în jocul rezultatelor.

