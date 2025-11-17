Prima pagină » Știri externe » Un aeroport din Danemarca a fost închis după ce au fost raportate drone în proximitate

Un aeroport din Danemarca a fost închis după ce au fost raportate drone în proximitate

Aeroportul Aalborg din nordul Danemarcei a fost închis aproape două ore duminică seara, după ce autoritățile au raportat prezența unor drone în spațiul aerian din apropiere, fiind cel mai recent incident dintr-o serie de evenimente asemănătoare petrecute în toată Europa, notează AFP.
„Aeroportul a fost închis pentru aterizări și decolări între orele 21:30 și 23:15 aseară, după o activitate suspectă a dronelor”, a transmis luni, compania de trafic aerian, Naviair. 

Patru zboruri au fost afectate de această măsură temporară de siguranță. 

Incidentul s-a petrecut la aproximativ două luni după o serie de zboruri neidentificate de drone care au determinat autoritățile daneze să impună o interdicție de o săptămână asupra dronelor civile. Măsura a fost necesară pentru a proteja două summituri europene organizate la Copenhaga la începutul lunii octombrie.

Prvind aceste incidente, premierul Mette Frederiksen a sugerat că responsabilitatea ar putea aparține Moscovei, subliniind că Rusia reprezintă „principala amenințare la adresa securității Europei”. 

În urma incidentului, autoritățile au transmis: „Investigăm intens în zonă. În acest moment, nu avem informații suplimentare și, prin urmare, nu putem confirma veridicitatea situației”. 

 

 

 