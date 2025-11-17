Un aeroport din Danemarca a fost închis după ce au fost raportate drone în proximitate

„Aeroportul a fost închis pentru aterizări și decolări între orele 21:30 și 23:15 aseară, după o activitate suspectă a dronelor”, a transmis luni, compania de trafic aerian, Naviair.

Patru zboruri au fost afectate de această măsură temporară de siguranță.

Incidentul s-a petrecut la aproximativ două luni după o serie de zboruri neidentificate de drone care au determinat autoritățile daneze să impună o interdicție de o săptămână asupra dronelor civile. Măsura a fost necesară pentru a proteja două summituri europene organizate la Copenhaga la începutul lunii octombrie.

Prvind aceste incidente, premierul Mette Frederiksen a sugerat că responsabilitatea ar putea aparține Moscovei, subliniind că Rusia reprezintă „principala amenințare la adresa securității Europei”.

În urma incidentului, autoritățile au transmis: „Investigăm intens în zonă. În acest moment, nu avem informații suplimentare și, prin urmare, nu putem confirma veridicitatea situației”.