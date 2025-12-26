Prima pagină » Știri externe » Companiile aeriene americane anulează peste 1.000 de zboruri din cauza furtunii de zăpadă

Companiile aeriene din Statele Unite au anulat sau întârziat mii de zboruri în timpul perioadei de vârf a călătoriilor de sărbători, vineri, din cauza avertismentelor de furtună severă de zăpadă, potrivit site-ului de urmărire a zborurilor FlightAware.
Companiile aeriene americane anulează peste 1.000 de zboruri din cauza furtunii de zăpadă
Laura Buciu
26 dec. 2025, 22:34, Știri externe

Un total de 1.139 de zboruri au fost anulate și 3.808 întârziate până la ora 12:30 p.m. ET, a informat site-ul.

Serviciul Național de Meteorologie a emis avertismente privind furtuni de zăpadă în această după-amiază, care „vor cauza condiții de călătorie periculoase pentru regiunea Marilor Lacuri, nordul Atlanticului de Mijloc și sudul New England, începând de astăzi până sâmbătă dimineață”.

Aeroporturile din regiunile potențial afectate, precum Aeroportul John F. Kennedy, Aeroportul LaGuardia și Aeroportul Metropolitan Wayne County din Detroit, au publicat și ele postări pe X, avertizând călătorii cu privire la posibile întârzieri sau anulări.

JetBlue Airways a anulat 225 de zboruri, cel mai mare număr dintre transportatori, urmată îndeaproape de Delta Air Lines, care a anulat 186 de zboruri, 155 de Republic Airways, 96 de către American Airlines și 82 de către United Airlines.

Un purtător de cuvânt al American Airlines a declarat pentru Reuters că transportatorul „a emis o alertă de călătorie care permite celor ale căror planuri ar putea fi afectate să-și reprogrameze zborurile fără taxe de modificare”.

JetBlue, Delta Air Lines, Republic și United Airlines nu au răspuns la solicitările Reuters de a comenta situația.

