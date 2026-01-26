Iarnă grea. Americanii au avut cele mai multe zboruri anulate într-o singură zi după pandemia de COVID 19

Americanii s-au confruntat cu mii de zboruri anulate duminică, potrivit Sky News. Statisticile arată că au fost cele mai multe zboruri anulate într-o singură zi după cele din timpul pandemiei de COVID 19, anunță compania de analiză a aviației Cirium. Peste 17.000 de zboruri au fost anulate în timpul furtunii care a lovit regiuni extinse din SUA.

Zborurile internaționale cu destinația SUA au fost puternic afectate, aproximativ o treime din zborurile programate din străinătate fiind anulate duminică, susține Cirium.

Aeroporturile importante din SUA au avut probleme grave. Peste 80% din zboruri au fost anulate la LaGuardia, JFK, Newark și Philadelphia. Aeroportul Național Reagan din Washington a anulat 90% din zboruri.

Unele companii au luat propriile măsuri. Delta Air Lines a declarat pe parcursul nopții că va relua zborurile doar „unde este sigur să se facă acest lucru”.