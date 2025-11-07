Incidente cu repetiție în Belgia: Încă un aeroport a fost închis din cauza unei drone

Aeroportul belgian Liège a oprit temporar zborurile din cauza observării unei drone, potrivit Reuters. Este al doilea incident din această săptămână, a anunțat vineri agenția Belga, citând serviciul de control al traficului aerian Skeyes.

Dronele observate zburând deasupra aeroporturilor din capitala Bruxelles și din Liège, în estul țării, au forțat marți devierea multor avioane care soseau și ținerea la sol a altora care urmau să plece. Ca urmare, Guvernul belgian a convocat joi o reuniune de urgență a miniștrilor cheie și a șefilor de securitate pentru a aborda ceea ce ministrul apărării a numit un atac coordonat.

Incidente asemănătoare s-au produs în numeroase țări europene. Unii oficiali europeni vorbesc despr