Belgia: Traficul a fost întrerupt pe aeroportul din Bruxelles după ce o dronă a survolat zona

Traficul a fost întrerupt timp de o jumătate de oră între orele 21:23 și 21:53 (20:23 și 20:53 GMT) înainte ca operațiunile să fie reluate normal, a explicat purtătorul de cuvânt al Skeyes, compania de management al traficului aerian din Belgia.

Marți seară, traficul aerian fusese deja întrerupt la Bruxelles din același motiv . Skeyes ordonase închiderea întregului spațiu aerian belgian de două ori marți seară, în jurul orei 20:00 (19:00 GMT) și din nou la ora 22:00 (21:00 GMT), după două raportări succesive despre drone în apropierea aeroporturilor Bruxelles-Zaventem, prima din Belgia, și Liège.

Prim-ministrul belgian Bart De Wever a convocat joi dimineață un consiliu național de securitate de urgență în urma survolului Belgiei cu drone neidentificate.