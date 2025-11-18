Belgia ia atitudine: Cumpără drone kamikaze defensive fabricate în Letonia după incursiunile din zona aeroporturilor

Ministerul belgian al Apărării a declarat că dronele kamikaze defensive vor fi cumpărate de la compania letonă Origin Robotics. Achiziția este parte a unui pachet care se ridică la 50 de milioane de euro, relatează Euronews.

Această achiziție vine după incursiunile unor drone care au forțat închiderea temporară a principalului aeroport internațional al Belgiei, la Bruxelles, și a celui de la Liege, unul dintre cele mai mari aeroporturi de marfă din Europa, la începutul acestei luni.

De asemenea, au fost înregistrate și zboruri neidentificate ale dronelor în apropierea unei baze militare din orașul Marche-en-Famenne, unde sunt depozitate arme nucleare americane.

Oficialii belgieni, inclusiv ministrul apărării al țării, Theo Francken, au declarat că suspectează Rusia de incursiunile dronelor. Moscova a negat orice implicare.

În plus față de pachetul de 50 de milioane de euro, Francken a declarat că ministerul apărării intenționează să investească 500 de milioane de euro într-o strategie cuprinzătoare pe termen lung împotriva dronelor. Această strategie va include sisteme radar avansate, dar și capacități extinse de bruiaj.

În urma recentelor incursiuni în Belgia, țara a solicitat sprijinul echipelor anti-drone din Franța, Germania și Marea Britanie pentru a furniza echipamente și instruire.

Belgia nu este singura țară care s-a confruntat cu incursiuni ale dronelor. Și alte aeroporturi din întreaga Europă să suspende zborurile în ultimele luni, operațiunile rusești de război hibrid fiind considerate responsabile pentru unele dintre incidente.