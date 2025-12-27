Prima pagină » Știri externe » Germania: Trafic aerian perturbat la Hanovra, după apariția unor drone neidentificate în zonă

Germania: Trafic aerian perturbat la Hanovra, după apariția unor drone neidentificate în zonă

Mai multe zboruri au fost deviate după ce cel puțin cinci drone au fost observate în apropierea aeroportului din Hanovra, din nordul Germaniei.
Germania: Trafic aerian perturbat la Hanovra, după apariția unor drone neidentificate în zonă
Diana Nunuț
27 dec. 2025, 17:43, Știri externe

Traficul aerian de pe aeroportul din Hanovra, din nordul Germaniei, a fost întrerupt vineri seara și sâmbătă, după ce în zonă au fost detectate drone. Anunțul a fost făcut sâmbătă de un purtător de cuvânt al aeroportului din Hanovra, potrivit Deutsche Welle (DW).

Traficul aerian a fost întrerupt pentru câteva ore începând de vineri seara, fiind necesară devierea a șapte aeronave către Paderborn, Bremen, Dusseldorf, Frankfurt și alte destinații, relevă sursa citată.

În plus, alte două zboruri nu au aterizat la Hanovra din cauza măsurilor de securitate și, prin urmare, nu au putut decola sâmbătă. Acestea erau conexiuni către Frankfurt și Paris, care au trebuit să fie anulate, mai scrie DW.

Momentan, nu există informații despre originea dronelor.

Publicația locală Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) a raportat că în zonă au fost observate cel puțin cinci drone. Prima dronă a fost văzută la o altitudine de aproximativ 80 de metri în apropierea unui aerodrom, iar cel puțin puțin două drone s-au apropiat de aeroportul din Hanovra o oră mai târziu.

Acest incident vine după ce luna trecută, aeroportul din Hanovra a mai fost închis timp de 45 de minute din cauza observării unei drone.

Incursiunile neautorizate ale dronelor au perturbat serviciile la mai multe aeroporturi germane în ultimele luni. Suspiciunile au căzut asupra Rusiei, însă fără a fi furnizate dovezi în acest sens.

