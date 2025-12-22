Prima pagină » Economic » Tranzacție inedită. Statul italian cumpără un fost sit nuclear de la un mare producător auto

Statul italian a început procedurile pentru a cumpăra un fost sit nuclear de la un mare producător auto. Autoritățile nu au oferit detalii despre tranzacție. Guvernul Meloni și-a propus să anuleze interdicția privind utilizarea de tehnologii nucleare valabilă în Italia.
22 dec. 2025, 21:44, Economic

Cabinetul italian a autorizat luni o companie susținută de stat să cumpere un fost sit nuclear. Conform unui comunicat al Guvernului citat de Reuters, compania de stat va negocia cu Stellantis pentru a cumpăra un sit care include instalații pentru depozitarea temporară a combustibilului nuclear uzat.

Guvernul prim-ministrului Giorgia Meloni a permis companiei de dezafectare nucleară Sogin să „realizeze achiziția întregului pachet de acțiuni al Deposito Avogadro”. Conform portalului ministerului Mediului, compania administrează un fost reactor nuclear în regiunea nordică Piemont.

Autoritățile italiene nu au dezvăluit detaliile financiare ale tranzacției.

Centralele nucleare au fost interzise în Italia în urma referendumurilor din 1987 și 2011. Totuși, în prezent guvernul elaborează în prezent norme pentru ridicarea interdicției prin utilizarea de noi tehnologii nucleare.

Guvernul Meloni și-a manifestat intenția de a reintroduce energia nucleară în sistemul energetic al Italiei până în 2027. Măsura face parte din campania de reducere a poluării. Cele mai mari efecte asupra mediului din Italia le provoacă siderurgia, producătorii de sticlă și cei de gresie.

