Drone ucrainene au lovit două avioane rusești Su-27 pe un aerodrom din Crimeea

Drone ucrainene cu rază lungă au lovit două avioane rusești Su-27 pe aerodromul militar Belbek, situat în Crimeea ocupată de Rusia, a transmis Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU).

Atacul a fost realizat de Centrul de Operațiuni Speciale „A” (Alpha) al SBU.

Potrivit informațiilor publicate de serviciul ucrainean, unul dintre avioane se afla pe pista de rulare, încărcat complet și pregătit pentru o misiune de luptă, și a fost distrus.

Valoarea totală a celor două aeronave este estimată la aproximativ 70 de milioane de dolari, scrie Kyiv Independent.

SBU a mai anunțat că a fost lovit și turnul de control al aerodromului, fapt care ar putea îngreuna organizarea și coordonarea zborurilor militare din zonă.

Aerodromul Belbek, aflat în apropiere de Sevastopol, reprezintă un punct-cheie pentru desfășurarea aviației ruse și a sistemelor de apărare antiaeriană din Crimeea.

Atacul vine la doar câteva zile după o altă lovitură reușită asupra aceleiași baze.

Pe 18 decembrie, dronele ucrainene au distrus echipamente militare rusești în valoare de sute de milioane de dolari, inclusiv radare ale sistemului S- 400, un sistem Pantsir-S2 și un avion MiG-31.

Serviciul de Securitate al Ucrainei susține că loviturile asupra aerodromurilor și sistemelor de apărare ruse din Crimeea reduc semnificativ capacitatea militară a Rusiei în regiune și anunță că aceste operațiuni vor continua.