Prima pagină » Știri externe » Zelenski: 50.000 de pierderi rusești pe lună, obiectivul armatei ucrainene

Kievul spune că armata ucraineană, sprijinită de forțele de apărare și securitate și de structurile specializate în drone, poate provoca pierderi de personal pe front mult peste capacitatea de mobilizare a Rusiei.
Sursă foto: Hepta via Mediafax
Maria Miron
27 ian. 2026, 07:56, Știri externe

Volodimir Zelenski, a declarat luni, la Kiev, în cadrul evenimentului Army of Drones 2025, că armata ucraineană are ca obiectiv provocarea unui nivel de pierderi Rusiei pe care aceasta să nu îl poată compensa prin mobilizări lunare.

„Sarcina unităților ucrainene este să asigure un asemenea nivel de distrugere a ocupantului, încât pierderile Rusiei să fie mai mari decât capacitatea de completare a efectivelor pe care o pot trimite lunar pe front”, a spus președintele Ucrainei, citat de Interfax-Ukraine.

Zelenski: Pragul care ar putea schimba calculele Moscovei

Potrivit acestuia, atingerea pragului de 50.000 de pierderi rusești pe lună este un obiectiv realist: „Când vorbim despre 50.000 de pierderi rusești pe lună, acesta este nivelul optim”.

Zelenski a recunoscut că este vorba despre o misiune dificilă. El a explicat însă că un asemenea nivel de pierderi ar putea forța Rusia să își reanalizeze acțiunile.

„Este un prag de la care Rusia începe să cântărească ce face și în ce se implică”, a spus liderul de la Kiev.

Dronele, pilonul strategiei Ucrainei

Zelenski a precizat că responsabilitatea pentru atingerea acestui obiectiv revine Ministerului Apărării, armatei și tuturor forțelor de apărare și securitate ale Ucrainei. El a subliniat că dronele joacă un rol central în această strategie: „Acest lucru poate fi realizat, în primul rând, cu ajutorul dronelor, desigur, de toate tipurile”.

Șeful Ucrainei a adăugat că este necesară analiza constantă a operațiunilor militare și aplicarea rapidă a concluziilor rezultate din luptele de pe front. În același timp, experiența celor mai eficiente unități ar trebui extinsă la nivelul întregii armate: „Trebuie să asigurăm Ucrainei un leadership tehnologic constant”.

Zelenski a cerut dezvoltatorilor, producătorilor de drone și unităților care le operează să își crească eficiența. „O eficiență mai mare a fiecărei unități care lucrează cu dronele și cu tehnologiile înseamnă garantarea vieții pentru Ucraina”, a afirmat președintele ucrainean.

