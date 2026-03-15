Autoritățile bulgare investighează un posibil import ilegal de animale din România / Abator ilegal descoperit în zona Ihtiman

Autoritățile bulgare au descoperit un posibil caz de import ilegal de animale din România și un abator clandestin în zona Ihtiman, în vestul Bulgariei, potrivit unor informații prezentate sâmbătă de ministrul interimar al Agriculturii și Alimentației, Ivan Hristanov, și de directorul executiv al Agenției Bulgare pentru Siguranța Alimentară (BFSA), Angel Mavrovski, preluat de agenția bulgară de știri, BTA.

Cei doi au prezentat la fața locului detalii despre operațiunea desfășurată de BFSA împreună cu Ministerul de Interne, în urma căreia au fost identificate mai multe locații unde ar fi fost sacrificate ilegal animale și depozitate rămășițele acestora.

Camioane cu rumegătoare mici se află la granița dintre România și Bulgaria

„Suntem în Ihtiman, care este în mod clar epicentrul sau centrul contrabandei în Bulgaria”, a declarat ministrul Hristanov presei. Potrivit acestuia, camioane care transportau rumegătoare mici au fost deja reținute și se află în prezent la granița dintre România și Bulgaria.

Ministrul a precizat că, într-o altă locație situată de cealaltă parte a orașului Ihtiman, au fost descoperite etichete auriculare românești, ceea ce ridică suspiciuni privind proveniența animalelor.

În urma inspecțiilor desfășurate pe 13 martie, autoritățile au identificat mai multe locuri din zona Ihtiman unde au fost aruncate oase și deșeuri animale proaspete. De asemenea, au fost descoperite locații unde carnea ar fi fost tăiată și tranșată, după care ar fi fost distribuită într-o direcție necunoscută.

Poliția bulgară și Ministerul Agriculturii prezintă luni măsurile în acest caz

Ivan Hristanov a anunțat că luni va avea loc o conferință de presă comună a Ministerului Agriculturii, BFSA și Ministerului de Interne, în cadrul căreia vor fi prezentate măsurile pe care guvernul intenționează să le ia în acest caz.

„Din acest moment, nu vom permite unui guvern slab să compromită industria noastră internă de creștere a animalelor”, a declarat ministrul bulgar.

Situația apare pe fondul unor probleme semnalate de sectorul zootehnic.

Pe 13 martie, trei organizații din domeniu – Uniunea Crescătorilor de Păsări, Asociația Crescătorilor de Porci și Asociația Crescătorilor Industriali de Porci – au avertizat că sectorul se confruntă cu o situație critică privind eliminarea animalelor moarte.

Procesul de eliminare a subproduselor de origine animală a fost suspendat

Într-o declarație comună, organizațiile au arătat că problema a apărut pe 9 martie, când procesul de preluare și eliminare a subproduselor de origine animală a fost practic suspendat, ceea ce îngreunează activitatea fermelor.

Anterior, în cursul zilei de sâmbătă, ministrul Hristanov a depus un raport la serviciul de urmărire penală privind presupuse abuzuri într-o procedură de achiziții publice pentru incineratoare.

Potrivit acestuia, fondurile alocate pentru eliminarea animalelor pe o perioadă de trei ani au fost cheltuite în aproximativ jumătate din intervalul prevăzut, iar în prezent nu mai există bani disponibili pentru aceste operațiuni.