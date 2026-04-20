Alegeri în Bulgaria: progresiștii conduc cu 44,5% după numărarea a 68,3% din voturi

Comisia Electorală Centrală din Bulgaria a publicat luni rezultatele intermediare ale alegerilor parlamentare de duminică, cu 68,3% din voturi numărate până la ora 7:00, ora locală (04:00 GMT).

Bulgaria Progresistă conducea cu 44,5% din voturi, urmată de Continuă Schimbarea-Bulgaria Democrată cu 14% și GERB-UDF cu 13,1%, potrivit Anadolu.

Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți a primit aproximativ 5,4%, în timp ce Vazrazhdane se situa cu 4,5%.

Conform Codului Electoral al Bulgariei, Comisia Electorală Centrală este obligată să anunțe totalul final al voturilor și distribuirea locurilor pentru partide și coaliții în termen de cel mult patru zile de la ziua alegerilor. Numele membrilor aleși ai Parlamentului trebuie publicate în termen de șapte zile.

Votul de duminică a marcat al optulea scrutin parlamentar din Bulgaria din 2021.