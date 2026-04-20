Prima pagină » Știri externe » Alegeri în Bulgaria: progresiștii conduc cu 44,5% după numărarea a 68,3% din voturi

Alegeri în Bulgaria: progresiștii conduc cu 44,5% după numărarea a 68,3% din voturi

Bulgaria progresistă conduce în preferințele alegătorilor cu 44,5%, după ce au fost numărate 68,3% din voturi. Urmează Schimbarea - Bulgaria Democrată cu 14%, în timp ce GERB-UDF primește 13,1%.
Alegeri în Bulgaria: progresiștii conduc cu 44,5% după numărarea a 68,3% din voturi
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Laura Buciu
20 apr. 2026, 09:06, Știri externe

Comisia Electorală Centrală din Bulgaria a publicat luni rezultatele intermediare ale alegerilor parlamentare de duminică, cu 68,3% din voturi numărate până la ora 7:00, ora locală (04:00 GMT).

Bulgaria Progresistă conducea cu 44,5% din voturi, urmată de Continuă Schimbarea-Bulgaria Democrată cu 14% și GERB-UDF cu 13,1%, potrivit Anadolu.

Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți a primit aproximativ 5,4%, în timp ce Vazrazhdane se situa cu 4,5%.

Conform Codului Electoral al Bulgariei, Comisia Electorală Centrală este obligată să anunțe totalul final al voturilor și distribuirea locurilor pentru partide și coaliții în termen de cel mult patru zile de la ziua alegerilor. Numele membrilor aleși ai Parlamentului trebuie publicate în termen de șapte zile.

Votul de duminică a marcat al optulea scrutin parlamentar din Bulgaria din 2021.

Recomandarea video

GALERIE FOTO | Festival de bășcălie la adresa PSD, după ce liderii partidului au postat pe rețele sociale afișe identice cu „Momentul Adevărului”
G4Media
Aparatele electrocasnicele care trebuie scoase din priză după fiecare utilizare. Sunt „vampiri energetici” și încarcă facturile cu 5-10%
Gandul
Prognoză luna mai 2026 | Meteorologii Accuweather anunță furtuni și ninsori în România
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Ministrul transporturilor, afaceri cu unul din șefii Academiei Infractorilor: numele lui Ciprian Șerban apare pe trei contracte dintr-un mare dosar instrumentat de DIICOT
Libertatea
Sectorul din București cu cei mai săraci pensionari. Unde sunt cele mai mici pensii în 2026, de fapt
CSID
Primul oraș din România în care se introduce tram-trenul. Ce este acesta și cum va funcționa
Promotor