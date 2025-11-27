Danemarca introduce „gardă de noapte” pentru a-l monitoriza pe Donald Trump

Garda de noapte funcționează între orele 17:00 și 7:00, ora locală, și include întocmirea unui raport care este distribuit ulterior în întreaga administrație daneză și departamentele relevante.

Această măsură a fost adoptată pentru a asigura că autoritățile rămân la curent cu declarațiile și deciziile neașteptate ale președintelui SUA.

O sursă apropiată Ministerului de Externe a explicat pentru The Guardian că „situația din Groenlanda și diferența de fus orar dintre Danemarca și Statele Unite au fost factori importanți în introducerea acestui aranjament”. Astfel, oficialii danezi au implementat un „efort colectiv” pentru a fi informați asupra evoluțiilor politice din SUA fără a depinde de reacțiile spontane individuale.

Jacob Kaarsbo, fost analist-șef în cadrul agenției daneze de informații militare, a comentat că această inițiativă reflectă o schimbare fundamentală în relațiile dintre Danemarca și SUA. „Ideea conform căreia Statele Unite sunt cel mai mare și mai important aliat al Danemarcei a murit. Alianțele se bazează pe valori comune și percepția comună a amenințărilor. Trump nu împărtășește niciuna dintre acestea cu noi și probabil nici cu majoritatea europenilor”, a declarat Kaarsbo.

Garda de noapte este văzută ca un exemplu concret de adaptare a diplomației daneze la realitățile internaționale impredictibile generate de politica americană sub administrația Trump, subliniind nevoia unei monitorizări continue și a unei strategii proactive în relațiile externe.