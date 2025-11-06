Studiu surprinzător: Într-o țară europeană nudismul este aproape o normă socială

Rezultatele contrazic reputația Germaniei, considerată până acum patria mișcării „Freikörperkultur” (FKK).

Acceptarea nudismului în Danemarca depășește Germania

Conform studiului, 35% dintre danezi consideră că este perfect acceptabil să fii dezbrăcat pe o plajă obișnuită, în timp ce 87% nu văd nicio problemă să fie goi în propria grădină.

În schimb, în Germania, doar 58% sunt de acord cu nuditatea în aer liber, iar în Marea Britanie procentul ajunge la 78% care o consideră inacceptabilă, scrie The Guardian.

Danezii practică nudismul mai des decât ceilalți europeni

Rezultatele arată că peste jumătate dintre danezi au fost dezbrăcați în public cel puțin o dată, comparativ cu 45% dintre germani și 44% dintre spanioli.

Danemarca conduce și la capitolul scăldatului nud, 64% dintre respondenți declarând că li se pare perfect în regulă să facă baie fără costum în mare, lac sau râu. Prin comparație, doar 25% dintre italieni și 32% dintre britanici împărtășesc aceeași opinie.

Acceptarea nudismului în Danemarca crește în rândul tinerilor

Studiul relevă și o tendință generațională interesantă: tinerii danezi sunt mai deschiși față de nuditate, spre deosebire de Germania, unde generațiile mai în vârstă rămân principalii adepți ai culturii FKK. Aproximativ 50% dintre danezi au declarat că ar fi dispuși să fie goi în public, față de doar 29% dintre britanici și italieni.