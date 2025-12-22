Prima pagină » Social » Impozitul pe mașinile hibride crește semnificativ: Ce s-a schimbat și cât vor plăti proprietarii din 2026

Impozitul pe mașinile hibride crește semnificativ: Ce s-a schimbat și cât vor plăti proprietarii din 2026

OUG 78/2025 aduce modificări importante în modul de calcul al impozitului pentru autoturismele hibride. Specialiștii în fiscalitate atrag atenția că, din 2026, proprietarii acestor vehicule vor suporta costuri anuale semnificativ mai mari, iar reducerile considerabile acordate anterior vor fi aproape în totalitate eliminate, scrie economedia.ro.
Victor Dan Stephanovici
22 dec. 2025, 12:40, Economic

Prin Ordonanța de Urgență 78/2025 au fost revizuite prevederile stabilite anterior prin Legea 239/2025, inclusiv structura tabelului de calcul. Măsura reflectă o schimbare clară de abordare din partea statului față de tratamentul fiscal al vehiculelor hibride, considerate până acum o opțiune avantajoasă din punct de vedere al taxelor, scrie economedia.ro.

Creșteri imense la noile impozite

Analiza a fost realizată de Anamaria Chiru, consultant fiscal și Tax Partner la Dobrinescu Dobrev SCA. Aceasta arată că pentru un autoturism hibrid cu motor de 2.499 cm³ impozitul anual urcă de la aproximativ 76 lei la peste 953 lei. În plus, reducerea de 95% oferită anterior de multe autorități locale, care cobora impozitul la circa 50 lei, nu mai este valabilă.

O modificare esențială vizează modul de exprimare a impozitului. Dacă înainte acesta se calcula „lei/auto”, noua ordonanță stabilește formula „lei/200 cm³” pentru hibridele cu emisii de CO₂ mai mari de 50 g/km. Rezultatul este o creștere automată a valorii finale de plată.

Pentru hibridele cu emisii de CO₂ de maximum 50 g/km, reducerea fiscală nu mai poate depăși 30%. Acest lucru înseamnă că proprietarii vor achita cel puțin 70% din impozitul standard. În exemplul analizat, suma anuală ajunge la aproximativ 667 lei.

Majorările la hibride comparativ cu autoturismele clasice

Chiar și după majorare, impozitul pentru un hibrid rămâne ușor mai mic decât pentru un autovehicul convențional cu aceeași cilindree. Un model Euro 4 ar plăti peste 1.100 lei pe an, iar unul Euro 6 în jur de 972 lei. Totuși, diferențele sunt mult mai mici față de avantajul fiscal de până acum.

Noile reglementări vor crește cheltuielile de întreținere pentru mașinile hibride și ar putea influența alegerile viitorilor cumpărători. Consultanții fiscali subliniază că aceste modificări indică o schimbare de direcție din partea statului, prin reducerea stimulentelor acordate acestui tip de vehicul.

