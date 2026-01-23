Prima pagină » Social » Bolojan, despre impozitele pe mașini: Guvernul va analiza și alte scheme de impozitare

Bolojan, despre impozitele pe mașini: Guvernul va analiza și alte scheme de impozitare

Aflat în direct la Radio România Actualități, premierul Ilie Bolojan a precizat că 2026 este un an de tranziție în ceea ce privește aplicarea impozitului la mașini, afirmând că pe parcursul anului Guvernul va analiza și alte scheme de impozitare pentru a echilibra balanța în cazul mașinilor hibrid și celor electrice.
Daiana Rob
23 ian. 2026, 14:51, Economic

Vorbind despre impozitele pe mașini, premierul a precizat că actualele cote de impozitare respectă principiul proporționalității cu poluarea.

„Impozitele pe mașini respectă acest principiu, în sensul că pe lângă impozitele pe proprietare de care erau de care erau scutite până anii trecuți mașinile electrice, se aplică anumite discount-uri pentru mașinile care nu poluează și anumite penalizări pentru mașinile mai vechi sau care poluează, în așa fel încât să existe o schemă relativ simplă, care a fost acceptată de către Comisia Europeană (…)”, a explicat premierul. 

Premierul a explicat că această cotă de impozitare se aplică inclusiv mașinilor hibrid, precizând totodată că 2026 este un an de tranziție în care guvernul va analiza mai multe scheme de impozitare.

„(…) acesta este un an de tranziție și după ce vom vedea cum se aplică aceste impozite la mașini, pe parcursul acestui an, vor fi analizate aceste scheme de impozitare, în așa fel încât dacă se constată că anumite lucruri nu funcționează așa cum ar trebui, cât mai echitabil, cât mai corect, lucrurile să fie în bună regulă”, a declarat Ilie Bolojan. 

Premierul a precizat că i se pare anormal ca, un șofer care are o mașină electrică foarte scumpă să plătească același impozit ca un alt conducător auto cu un vehicul diesel cu cea mai mică capacitate.

Ilie Bolojan a mai precizat că balanța impozitelor trebuie echilibrată în ceea ce privește vehiculele electrice, dar și mașinile hibrid.

Excepțiile pe care le-am făcut în acești ani ne-au distrus bazele de impozitare”,  afirmând că impunerea scutirilor este o decizie ușoară. 

Problema este că cineva trebuie să plătească niște taxe pentru orice scutire care se acordă, pentru orice facilitate. Și la fel cum o mașină electrică, o mașină hibrid are nevoie de un asfalt pe care să circule, cineva trebuie să plătească costurile acelui asfalt”, a declarat Ilie Bolojan. 

Acesta a precizat că și șoferii acestor tipuri de mașini „trebuie să contribuie la veniturile autorităților locale care le asfaltează strada pe care circulă. Deci e nevoie să reducem excepțiile dacă vrem să vedem mai multe lucruri realizate în România”, a conchis premierul.

