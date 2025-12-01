Presa daneză, despre meciul cu Danemarca: „România a creat momente de confuzie și stres”/ Căpitanul selecționatei daneze: „Româncele sunt excentrice”

Cotidianul danez Jyllands-Posten, scrie că România „a făcut tot posibilul pentru a zgudui Danemarca”, care, însă, și-a găsit ritmul în repriza a doua, câștigând detașat.

Jurnaliștii danezi au mai precizat că selecționata lui Mihăilă „a creat momente de confuzie și stres în rândurile Danemarcei, când cele două „națiuni” s-au întâlnit într-o finală de grupă „palpitantă” la CM de Handbal.

Publicația a remarcat jocul româncelor: „Când româncele au marcat patru goluri consecutive imediat după pauză și au preluat conducerea”, danezele „și-au revenit și le-au învins pe românce în mod categoric”, relatând și scorul meciului, de 31 – 39.

România a fost numită „cel mai puternic adversar de până acum” întâlnit de selecționata feminină daneză. Publicația nordică relatează că meciul, din perspectiva danezelor, „a fost caracterizat de prea multe atacuri defensive lungi și ample”. Jurnaliștii danezi au mai notat că „atunci când adversarul devine agresiv nu este suficient să încasezi atât de multe goluri”.

Trine Østergaard: Româncele sunt excentrice și individualiste purternice

Golurile româncelor au fost remarcate și de jurnaliștii cotidianului BT, care au precizat că „la începutul reprizei a doua, româncele au preluat conducerea după patru goluri consecutive”, spunând că situația a provocat „o stare de neliniște” printre daneze.

Căpitanul selecționatei daneze, „Trine Østergaard”, care a jucat primul meci după accidentarea sa la gleznă, a precizat că româncele sunt „excentrice, dar individualiste puternice”.

„De fapt, ne-a cuprins un sentiment de panică. Știam că va fi dificil, pentru că româncele sunt excentrice și individualiste puternice. Prima repriză și începutul reprizei a doua au fost dificile, dar după aceea cred că am dat dovadă de moral și caracter și am strălucit în toate aspectele”, a precizat extrema dreaptă pentru BT.

Publicația a mai notat și că: „după începutul șocant al reprizei a doua, Helle Thomsen a cerut time-out „și a creat calm în rândul echipei”, cu ajutorul căpitanului.

Ekstra Bladet, o altă publicație daneză, a comentat dificultatea meciului, scriind că echipa lui Helle Thomsen „a fost invitată să danseze, dar s-a dovedit a fi prea puternică spre finalul meciului”.