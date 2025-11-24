Olandezii îl contrazic pe Musk în disputa privind sistemul de condus automat al Tesla

Tesla și autoritatea care omologhează mașini în Olanda se află în total dezacord după ce compania lui Elon Musk a anunțat pe X că sistemul său de condus automat, cunoscut ca Full Self-Driving (FSD), ar urma să fie aprobat în Europa în februarie 2026. Autoritatea din Țările de Jos, responsabilă cu omologarea și înmatricularea vehiculelor, spune însă că acest lucru nu este adevărat.

Tensiunile au început după ce Musk le-a transmis investitorilor că sprijinul clienților europeni ar putea ajuta la accelerarea aprobării. „Presiunea din partea clienților noștri din Europa pentru a determina autoritățile să aprobe ar fi apreciată”, a spus el la întâlnirea anuală a acționarilor.

Declarațiile lui Musk, corectate de olandezi

La scurt timp, Tesla a postat pe X că „principala cale” spre aprobarea FSD este prin autoritatea olandeză și că instituția „s-a angajat să acorde aprobarea națională în februarie 2026”. Potrivit Bloomberg, olandezii spune că lucrurile nu stau deloc așa.

Într-un comunicat oficial, instituția a explicat că singurul lucru stabilit cu Tesla este un program de demonstrații tehnice planificat pentru februarie anul viitor, nu o aprobare: „Atât autoritatea, cât și Tesla sunt conștiente de eforturile necesare pentru a ajunge la o decizie în februarie. Dacă acest termen va putea fi respectat rămâne de văzut”.

Tesla forțează inutil aprobarea

Situația s-a complicat și mai mult după ce Tesla a publicat un link către pagina de contact a autorității. Compania i-a încurajat pe utilizatorii de X să trimită mesaje de mulțumire pentru o aprobare care, de fapt, nu există.

Reacția instituției olandeze a fost fermă. „Îi rugăm pe oameni să nu ne contacteze despre acest subiect. Asta ia timp inutil serviciului nostru de relații cu clienții și nu va avea niciun efect asupra procesului”.

Doar siguranța contează, spun olandezii

Autoritatea a subliniat că aprobarea va fi oferită doar dacă Tesla demonstrează clar că sistemul este sigur: „Aprobarea este posibilă doar după ce siguranța sistemului va fi fost demonstrată convingător”.

Deciziile regulatorului din Olanda pot avea efect în toată Uniunea Europeană. Asta pentru că, dacă o mașină este aprobată într-un stat membru, omologarea este valabilă în toate țările UE. De aceea poziția instituției olandeze contează enorm pentru Tesla. Ea poate deschide sau închide drumul FSD către întreaga piață europeană.